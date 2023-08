Angola: Les centres d'accueil d'enfants fonctionnent de manière illégale

Luanda — L'Institut national de l'enfant (INAC) contrôle 123 centres d'éducation des enfants dans tout le pays, qui accueillent des millions d'enfants, la plupart fonctionnent de forme illégale, a informé vendredi, son directeur général, Paulo Kalesi.

Dans des déclarations à la presse au terme d'une rencontre avec les responsables des centres d'âge préscolaire, pour la présentation du règlement sur les conditions techniques d'installation et de fonctionnement des établissements, il a indiqué Luanda compte 23 centres.

Malheureusement, a-t-il poursuivi, 90 % des centres d'accueil de Luanda ne sont pas légalisés, ce qui préoccupe les autorités.

"Les centres légalisés sont Lar Kuzola, le Centre Pastor Timóteo, le Centre Nazaré et lPequeno Semente", a-t-il dit.

Selon le directeur, l'église catholique est à la tête concernant nombre de centres d'accueil dans le pays.

Il a rappelé que pour le permis des centres, les intéressés doivent se diriger vers les administrations municipales, en présentant les caractéristiques et le type d'enfants qui sont dans le centre et les administrations vont inspecter et décider ensuite de l'émission ou non du document nécessaire pour le fonctionnement.

Paulo Kalesi a expliqué que la nouvelle proposition de réglementation des centres prévoit trois types, notamment ceux qui accueillent les enfants de zéro à 12 ans de deux sexes, ceux des enfants de 13 à 15 ans et finalement de 15 à 17 ans, avec hélas la séparation par sexe.

Le responsable a conclu que la proposition est faite en vertu de l"article 5° du décret présidentiel n°244/14, qui approuve le règlement des licences, l'inspection et la fiscalité des équipements et services d'assistance sociale, dans le cadre du renforcement du système de protection et de développement intégral de l'enfant.