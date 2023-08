Afrique: Super Coupe CAF 2023 - L'Arabie Saoudite abritera l'évènement !

La Confédération africaine de football (CAF) et la Fédération saoudienne de football (SAFF) ont annoncé que l'Arabie saoudite accueillerait cette année la Super Coupe CAF 2023, qui aura lieu le 15 septembre.

La finale de la Super Coupe CAF 2023 opposera l'actuel champion de la Ligue des Champions CAF, Al Ahly SC, et l'Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA) algérienne, championne de la Coupe de la Confédération CAF. Le match devrait se jouer dans la ville de Taif, dans l'emblématique stade King Fahd.

Le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo-Omba, a déclaré : « Nous sommes ravis de présenter la Super Coupe de la CAF sur un nouveau territoire en Arabie Saoudite - un pays qui a fait des progrès significatifs dans le football mondial. Le football africain se classe actuellement parmi les meilleurs au monde et il est normal qu'à une époque où de nombreuses stars internationales se dirigent vers l'Arabie saoudite, le football africain fasse également partie de ce mouvement. Au nom du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe, je tiens à remercier la famille saoudienne du football pour sa coopération et nous attendons avec impatience ce qui sera une Super Coupe de la CAF passionnante. »

Plus tôt cette année, la CAF et la SAFF ont signé un protocole d'accord historique de cinq ans visant à accueillir des compétitions et à favoriser les opportunités de croissance pour le football africain et saoudien.

Le protocole d'accord englobe des initiatives axées sur le développement technique et du football au niveau des clubs et des équipes nationales, le football de base, le football féminin, l'identification des talents, les compétitions, les matchs amicaux et les perspectives commerciales.