Madagascar: 11es Jeux des Iles de l'Océan Indien - Une foule nombreuse et survoltée lors de la cérémonie d'ouverture

Le top départ des JIOI est donné avec une cérémonie haute en couleur. Place maintenant aux courses aux médailles.

Madagascar inscrit une nouvelle page de l'histoire en recevant avec une immense fierté la flamme des Jeux des Îles pour la troisième fois. La soirée du vendredi 25 août demeurera à jamais mémorable, non seulement en raison d'une cérémonie haute en couleur de l'événement, mais également grâce au sentiment d'unité et de solidarité qui a illuminé le Stade Barea.

Secondes de silence. Avec l'engouement de la population, des milliers de supporteurs sont venus au Stade Barea. Ce qui a provoqué une bousculade causant des décès et des blessés. Le président de la République, Andry Rajoelina, qui a annoncé officiellement l'ouverture des Jeux des Iles a demandé au public d'observer quelques secondes de silence. Ce drame a assombri la cérémonie d'ouverture, mais n'a pas empêché aux milliers de malgaches rassemblés à Mahamasina de fêter et

de célébrer les sportifs des îles de l'Océan Indien.

Cet élan collectif a été particulièrement manifeste lors de l'accueil enthousiaste réservé aux délégations des sept îles participantes à savoir La Réunion, Maurice, les Comores, les Seychelles, les Maldives, Mayotte et Madagascar. Dans une ambiance électrisante, qui s'est prolongée pendant près de trois heures, les foules ont afflué dès midi pour remplir le stade, créant ainsi une atmosphère de célébration mémorable.

%

La flamme allumée.La cérémonie a débuté par l'hymne national, suivi d'un défilé majestueux des délégations insulaires, avec la délégation de La Réunion en tête, qui a organisé les premiers jeux en 1979. Cependant, tous les regards étaient rivés sur la délégation malgache, attendue avec impatience et accueillie par des acclamations tonitruantes et des cris de joie, symbolisant l'unité du peuple malgache. La judokate Laura

Rasoanaivo, a ouvert le bal en tant que porte-drapeau de la délégation malgache suivi des milliers d'athlètes et officiels. Danse, cris de joie qui ont été suivis par le public ont accueilli la délégation malgache. Aux alentours de 19h30, le stade est devenu le théâtre d'un spectacle époustouflant alors que les jeux étaient officiellement déclarés ouverts et que la flamme des Jeux des Îles a été embrasée par le fier haltérophile malgache Eric Andriantsitohaina. La foule a été transportée par une danse malgache exquise, agrémentée de chorégraphies synchronisées et d'effets de lumière qui ont émerveillé les spectateurs présents dans le Stade Barea. L'histoire riche et diversifiée de Madagascar a été célébrée à travers des chorégraphies impressionnantes, retraçant les récits de courage, de résilience et de diversité qui caractérisent cette nation insulaire.

Les performances se sont succédé, évoquant des moments-clés de l'histoire malgache, depuis les premiers explorateurs jusqu'aux luttes pour l'indépendance et au-delà, tout en rappelant l'importance de la solidarité et de l'unité entre les îles participantes. L'événement inaugural a été ponctué de moments émotionnels et inspirants, capturant parfaitement l'esprit central des Jeux des Îles : une célébration dédiée au sport, à la culture et à la fraternité qui transcende les frontières. La cérémonie d'ouverture des Jeux des Îles 2023 a marqué le coup d'envoi officiel de la compétition, Madagascar fièrement représenté aux côtés de ses îles voisines pour célébrer les valeurs du sport, de l'amitié et de la diversité.