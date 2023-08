Madagascar: Développement - 66,9% des enfants souffrent de pauvreté multidimensionnelle

La pauvreté multidimensionnelle touche presque deux-tiers des enfants malgaches. Elle concerne surtout sept régions de Madagascar.

Le ministère de l'Economie et des Finances à travers l'INSTAT (Institut national de la statistique) et avec l'appui technique et financier de l'UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) a publié, hier, la dissémination des résultats de l'analyse du chevauchement des privations multiples ou Multidimensional overlapping deprivation analysis (MODA) chez les enfants.

Selon les résultats de cette analyse, presque deux-tiers des enfants malgaches soit un pourcentage de 66,9% souffrent de pauvreté multidimensionnelle.

Cette proportion n'a pratiquement pas changé depuis l'année 2018 où elle était estimée à 67,6%. La pauvreté multidimensionnelle affecte beaucoup plus les enfants en milieu rural qu'en milieu urbain. Betsiboka, Melaky, Menabe, Atsimo-Andrefana, Androy, Anosy, Ihorombe, Atsimo-Atsinanana en sont les régions les plus touchées.

Privations

Réalisée à partir des données de la 5e enquête démographique et de santé (EDS 5) , l'analyse examine les privations rencontrées par les enfants en considérant les aspects non-monétaires. La santé, la nutrition, l'eau , l'assainissement, l'éducation, l'habitat, la protection de l'enfant et la communication ont été pris en compte dans cette approche.

%

Environ un enfant de 0 à 4 ans sur sept (15%) souffre simultanément des privations en nutrition, en logement et en assainissement si la proportion est très élevée dans les régions sud du pays.

L'analyse MODA contribue à une meilleure compréhension de la situation des enfants par l'adoption d'une approche multidimensionnelle et l'identification des privations qui interagissent chez un enfant selon ses caractéristiques sociodémographiques et culturelles. Les formes de privation varient selon le milieu de résidence.

Les enfants vivant en milieu rural sont plus touchés par les privations que ceux vivant en milieu urbain et cela dans presque toutes les dimensions sauf dans les domaines de nutrition et de santé. Cette étude permettra de faire une revue à mi-parcours des accomplissements réalisés jusqu'ici et permettra également de rectifier le tir pour les années à venir.