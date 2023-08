Sénégal: Finale Coupe du Sénégal - Le Stade de Mbour veut le trophée pour »sauver » sa saison (entraîneur)

Dakar — Le Stade de Mbour veut remporter la Coupe du Sénégal, prévue dimanche (17h) contre l'ASC les Jaraaf de Dakar, pour »sauver » sa saison, a soutenu son entraîneur, Ibrahima Diakhaté.

« C'est motivant de jouer contre une équipe comme le Jaraaf. Au coup d'envoi, il n'y aura pas de favori. Nous voulons gagner cette finale coûte que coûte pour sauver notre saison », a t-il dit, vendredi en conférence de presse, à deux 48 heures du match qui aura lieu au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.

« Nous allons jouer la finale et la gagner. Nous avons digéré notre défaite de la finale de la Coupe de la ligue du week-end dernier contre le Teungueth FC (0-3, aux tirs au but). Nous avons une jeune équipe et le jour de la finale, nous seront à 200% de nos moyens. Nous sommes au top et tout est prêt en ce moment. », a-t-il assuré.

« Nous nous sommes bien préparés comme nous l'avions fait lors de la finale perdue contre le Teungueth FC, samedi passé. Il nous tarde d'entrer sur la pelouse », a soutenu le capitaine de l'équipe de Stade de Mbour, Oulama Ciré Sané, soulignant la motivation, la détermination de son équipe a s'imposer en finale. « Nous ne sommes ni fatigués ni démotivés, au contraire notre mental est au bon fixe », a-t-il dit.

Les deux équipes vont jouer pour la première fois au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio. « Jouer au stade Abdoulaye-Wade ne va en rien nous crisper, c'est un stade comme les autres. Certes l'ambiance sera plus animée que d'habitude, mais rien qui pourra nous déranger. Nous nous sommes bien préparés et nous espérons gagner le match sans passer par les séances de tirs au but », a ajouté Sané.