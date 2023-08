Tunisie: Ligue des champions | 1er tour préliminaire (retour) - ESS-CS Constantine (Cet après-midi à 16h00) - En roue libre...

La page de la défaite devant l'OB tournée, les Étoilés plongent de nouveau dans l'ambiance continentale avec pour mission de compléter le travail entamé une semaine plus tôt à Constantine. Grâce à la belle option prise à l'aller, la qualification au prochain tour est pratiquement dans la poche.

En allant battre les Constantinois chez eux, il y a une semaine, sur le score de 2-0, les Etoilés ont pris une belle option en prévision de la manche retour du premier tour préliminaire de la Champions League, qui aura lieu cet après-midi à l'Olympico de Sousse à partir de 16h00.

A Constantine, les hommes de Imed Ben Younès ont fait valoir de solides arguments qui plaideront en leur faveur tout à l'heure. Du côté des Constantinois et après avoir essuyé un échec cuisant à domicile, l'heure est à la réaction d'amour-propre. Et comme ils sont dos au mur, les hôtes des Etoilés n'auront pas trop le choix: jouer leur va-tout et, à défaut de qualification, quitter néanmoins la compétition africaine la tête haute.

C'est dire qu'il faudra s'attendre tout à l'heure à un visage différent de la part des Constantinois, ce qui ne devrait pas faciliter, d'ailleurs, la tâche des camarades d'Ali Jemal.

La défaite oubliée

Après avoir réussi leur entrée en lice en Ligue des champions, les camarades d'Ali Jemal ont lamentablement raté leur entame du championnat en allant concéder la défaite à La Marsa devant l'OB en milieu de semaine. Une défaite venue contrarier les plans du staff technique étoilé. Et pour éviter que l'échec essuyé à La Marsa n'entame le moral des joueurs, il fallait les encadrer psychologiquement.

Selon une source proche du club, Zied Jaziri n'a pas hésité à prendre la parole après la défaite de mercredi. Tout en faisant assumer à chaque joueur sa part de responsabilité dans cet échec, le responsable et ancien joueur étoilé a fait en sorte que son discours soit suffisamment poignant pour faire tourner la page de la défaite devant l'OB. L'heure est à se mobiliser et se concentrer de nouveau sur la page de la Champions League afin de terminer le travail entamé une semaine plus tôt à Constantine. Selon notre source, les joueurs ont discuté entre eux le soir de la défaite concédée devant l'OB et, dès jeudi matin, ils ont tourné la page. Place de nouveau à la Champions League.

Jasser Khémiri, une carte à jouer !

Sur le papier et au vu de leur prestation et du résultat obtenu à l'aller, les Étoilés sont logiquement assurés de composter leur billet pour le deuxième tour préliminaire de la Champions League. Comme ils ont fait plus que l'essentiel à l'aller avec une belle option prise grâce au score obtenu (2-0), Sidibé et ses camarades n'ont qu'à faire preuve du même réalisme pour se qualifier. Le meilleur scénario serait de marquer d'entrée pour anéantir tous les espoirs des Constantinois.

Egalement, il faut éviter d'encaisser de but et garder les filets vierges. Pour aider Ali Jemal dans sa tâche, le coach étoilé a une carte à jouer pour consolider sa défense : Jasser Khémiri, désormais opérationnel.Jemal bénéficiera, de ce fait, de la confiance renouvelée de son entraîneur et gardera les bois étoilés tout à l'heure.Par ailleurs, Imed Ben Younès ne compte pas changer une équipe qui gagne. Il alignera le même onze de départ qui a ramené la victoire de Constantine. Aux côtés de Jemal, on retrouvera donc les Ben Njima, Naouali, Abdelli, Jlassi, Sidibé, Ben Ali, Mbé, Jebali, Ghdamsi et Chamakhi.

Il faut avouer aussi que les choix de Ben Younès ne reflètent pas seulement la locution : "On ne change pas une équipe qui gagne". Le coach étoilé doit composer avec l'effectif qu'il a sous la main. Un effectif qui s'est considérablement réduit après les départs des nouvelles recrues de l'été à cause de la sanction de l'interdiction de recrutement imposée par la Fifa.

Un effectif qui bénéficie d'un bon encadrement, nous dit-on du côté de Sousse. Soit, mais qui ne sera pas bien garni quantitativement à cause de l'interdiction de recrutement. Une équation que le coach étoilé sera appelé à résoudre en permanence, à commencer par l'explication retour de cet après-midi contre le CS Constantine. Ceci dit, les Étoilés sont en passe de composter leur billet pour le second tour préliminaire de la C1 Africaine. Encore un petit effort et le tour sera joué.