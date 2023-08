Madagascar: Jeux des îles de l'Océan Indien - Place à l'émulation et à la compétition !

Ce sont maintenant les 11es Jeux des îles qui vont rythmer la vie de la nation durant les dix prochains jours. Le pouvoir, en tout cas, a pour objectif de faire de ces jeux une réussite et n'a pas lésiné sur les moyens pour atteindre ce but. Alors que les critiques se multipliaient, soulignant notamment l'impréparation des organisateurs.

Le COJI a tout de suite réagi et a pris les décisions qu'il fallait. En une quinzaine de jours, la situation s'est redressée et tous les problèmes en suspens ont été résolus. Les sites sportifs et les lieux d'hébergement sont aux normes. Les délégations des pays participants ont été bien accueillies et sont confortablement installées dans les établissements hôteliers de la capitale. La cérémonie d'ouverture des jeux qui a eu lieu hier soir au stade Barea a été un show spectaculaire où les effets spéciaux ont été utilisés.

Le public était au rendez-vous. La fête va maintenant laisser la place à l'émulation et à l'effort. C'est au tour des athlètes de glaner les médailles qui vont rehausser le prestige de leur pays respectif. En tout cas, la Grande île espère être en tête dans le classement des médailles. La population, dans son ensemble, n'arrive cependant pas à se départir d'une certaine réserve car les tracas de la vie quotidienne ne lui laissent aucun répit et elle doit continuer à lutter pour sa survie.

Durant ces Jeux des îles, la politique a été mise en suspens même si ses acteurs n'entendent pas rester inertes. L'ancien président Marc Ravalomanana a été le premier des prétendants à la magistrature suprême à déposer son dossier de candidature au siège de la HCC. Il sera certainement suivi par d'autres personnalités qui ont annoncé leur désir de se présenter à l'élection présidentielle, comme Annick Ratsiraka sous les couleurs de l'AREMA, Roland Ratsiraka sous la bannière du MTS (Malagasy Tonga Saina) ou Tahina Razafinjoelina du parti Tia Tanindrazana. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Brunelle Razafitsiandraofa est le dernier en date et est présenté par l'APM (Antoko Politika Madio) .

C'est la mort d'Evgueni Prigogine, le leader du groupe Wagner et de son bras droit Dimitri Outkine dans un accident d'avion, mercredi dans la soirée, qui a provoqué un véritable séisme dans le monde médiatique. Ce crash qui a décapité la direction de Wagner a suscité de multiples interrogations. Les analystes se perdent en conjectures et se demandent s'il s'agit d'un attentat ou d'un véritable accident. Le personnage qui avait fait trembler le président Vladimir Poutine lors de sa marche vers Moscou avait disparu de la scène pendant quelques temps et est réapparu ces derniers temps, en présentant un post sur les réseaux sociaux. Les observateurs avaient pensé qu'il revenait en force sur le devant de la scène. Certains pensent que c'est une vengeance du maître du Kremlin et que l'opération est menée par le FSB. Deux jours après, cependant, les commentateurs modèrent leur appréciation et attendent les résultats des enquêtes qui seront menées officiellement.

Aux États-Unis, Donald Trump est passé devant une juridiction dans l'État de Georgie où il est poursuivi pour avoir fomenté une « entreprise criminelle » en vue de manipuler le résultat de l'élection présidentielle dans cet État. Il est passé brièvement en prison où il a été photographié. Il a posté le cliché qui a été pris sur Twitter et en a profité pour demander à ses partisans de le soutenir financièrement.

Les Jeux des îles de l'océan Indien vont dominer l'actualité nationale durant les dix jours qui viennent. Ils tiendront une place importante dans les quotidiens et sur les chaînes de télévision. Place donc à la compétition et à l'émulation !