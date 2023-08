Tunisie: Ligue 1 | 2e journée - Groupe A - CA-EGSGafsa (Radès-16h30) - CA - Aller de l'avant...

Les joueurs de Saïd Saïbi entendent confirmer la première victoire acquise à Ben Guerdane.

La saison a fort bien démarré pour le CA avec une précieuse victoire ramenée de Ben Guerdane. Un terrain hostile et pas facile d'y gagner pour toutes les équipes. L'effet de cette victoire est considérable, il permet aux Clubistes de bien aborder les prochaines journées en vue de prendre du terrain sur la qualification au play-off. Pour Saïd Saïbi, le raisonnement est clair : grignoter le maximum de points dans les premières journées et s'installer en pôle position. On ne veut pas passer au play-off comme l'an dernier avec un petit point de bonus.

En même temps, les yeux de Saïd Saïbi sont rivés sur l'évolution de la première équipe renouvelée par rapport à la dernière saison. Face à l'USBG, on a pu voir à l'oeuvre les Souissi, Sghaïer, Omrani, Srarfi, Hamrouni et en deuxième mi-temps Eduwo. Encore tôt de dire si ces recrues vont bonifier le CA, mais les prémices sont rassurantes dans l'ensemble. Des joueurs comme Hamrouni, Srarfi et Sghaïer semblent bien s'installer. Contre EGSG, les Clubistes vont évoluer devant un public nombreux qui attend non seulement les trois points, mais surtout une «prestation» convaincante et des qualités collectives qui peuvent faire du CA un prétendant sérieux au titre.

Khelil d'entrée ?

Saïbi n'est pas chaud pour changer le dispositif et les hommes qui ont gagné face à l'USBG. Pour lui, il veut donner le maximum de temps aux nouveaux venus pour gagner en cohésion et en rendement. Mais, en même temps, il doit composer avec le retour de blessure de maints cadres de l'équipe, comme Khélil, lancé en cours du jeu samedi dernier et qui pourrait retrouver sa place. Skander Lâabidi est lui aussi prêt à rentrer dans le onze-type, alors que Chiheb Lâabidi doit patienter un peu avant de pouvoir rejouer.

Des joueurs comme Zaâlouni, appliqué et régulier sur le flanc droit, Hamrouni, Sghaïer, Omrani et Srarfi (tous les quatre bien en vue pour leur première) ne devraient pas perdre leurs places de titulaires.

Moez Hassan, Bédoui et Hamdi Laâbidi seront là eux aussi face à un EGSGafsa qui se donnera à fond. Ce ne sera pas du tout une promenade de santé, car ce CA a encore beaucoup à faire pour élever son niveau. Ce sera curieux de voir cette équipe renouvelée faire peau neuve et montrer des signes de maturité. En tout cas, c'est mieux que la dernière saison où l'équipe jouait dans une ambiance tendue.