Madagascar/Ile Maurice: JIOI - Football - Madagascar contre Maurice, duel entre ex-BFV, ce jour

Dernier match décisif pour les Barea de Madagascar. L'équipe nationale malgache affronte les Mauriciens, ce jour, au Stade Barea Mahamasina, deuxième journée du groupe A.

Trente ans sans avoir remporté la médaille d'or aux Jeux des îles de l'Océan Indien, l'objectif principal des Barea sera la première place lors de cette XIe édition. Après une première victoire contre les Seychellois, les protégés de Félix Roro Rakotondrabe ont effectué un clean sheet lors de ces cinq dernières rencontres. La bande à Berajo affronte les Mauriciens, ce jour, au stade Barea Mahamasina, à 19h pour leur deuxième match des JIOI. Il s'agit également d'un duel entre les deux coachs, entre autres, Roro Rakotondrabe et Fidy Rasoanaivo, deux anciennes équipiers au sein de la BFV d'antan. « Ce n'est pas la première fois que nous nous croisons. Il fera son travail et nous le nôtre de notre côté. Notre devoir est d'aider le coach Rôrô et de faire de notre mieux pour défendre l'honneur de la Grande île », a fait savoir Titi Rasoanaivo. Les Barea de Madagascar sont en ce moment à un pas de la phase finale. En cas de qualification, Nina et ses coéquipiers iront en demi-finale, le 31 août, au Stade Barea Mahamasina. Par ailleurs, toutes les équipes sont au top de leur forme et sont prêtes à affronter la sélection mauricienne.

Rappelons que l'équipe malgache a arraché sa première victoire ce jeudi, à l'Elgeco Plus Stadium, By-pass. Les Barea se sont imposés face à l'équipe seychelloise sur une petite victoire de 1 but à rien, grâce à une belle frappe de Tendry Mataniah à la 19e minute de jeu. Les protégés de Roro ont fait une belle entame du match et ont dominé leur adversaire durant la première période. En rentrant des vestiaires, les Barea ont un peu lâché mais les Seychellois ne sont pas parvenus à égaliser. « Nous considérons chaque rencontre comme une grande finale. L'équipe est toujours prête à décrocher une deuxième victoire contre Maurice et donnera tout pour hisser haut les couleurs malgaches. L'objectif principal est la médaille d'or », déclare Rajo Soloniaina Razafindrabearimihanta (Berajo).

Heriniaina Samson

Calendrier des rencontres :

26/08/2023 : 2e journée

16h : La Réunion Vs Mayotte (Elgeco Plus Stadium) B

19h : Madagascar Vs Maurice (Stade Barea Mahamasina) A.

28/08/2023 : 3e journée

19h : La Réunion Vs Comores (Elgeco Plus Stadium) B

19h : Maurice Vs Seychelles (Stade Barea Mahamasina) A

31/08/2023 : Demi-finale

16h : 1er Poule B Vs 2e Poule A

19h : 1er Poule A Vs 2e Poule B

02/09/2023 :

16h : Match de classement