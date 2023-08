Madagascar: Trésor public - 26 nouveaux percepteurs des finances

Le Trésor Public étoffe ses techniciens. Une promotion de 26 percepteurs des finances vient de sortir de l'Institut Malgache des Techniques de Planification.

La cérémonie de sortie de la 9ème promotion a eu lieu hier dans la grande salle de l'IMATEP à Ivandry, en présence du secrétaire général du gouvernement, Indriamanga Rakotoarisoa, du secrétaire général du ministère de l'Economie et des Finances, Andry Ramanampanoharana et du directeur général du Trésor, Andry Nirina Rajaofetra.

Transparence.Triés sur le volet. Ils le sont puisque ces 26 nouveaux ont été admis après un concours où 3 600 candidats étaient en lice au niveau national. Un concours réalisé en toute transparence comme l'a indiqué le DG du Trésor qui s'est d'ailleurs félicité du fait que cette promotion est la première à avoir suivi un module spécifique sur la lutte contre la corruption. Et ce, suite à la convention de partenariat signée en décembre 2022 entre le BIANCO et l'IMATEP. Une promotion qui se distingue, par ailleurs, par le fait que sa sortie coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire du Trésor Public. « Je suis convaincu que dans les missions qui vous seront confiées, vous allez faire honneur à l'administration du trésor », a ajouté le DG Andry Nirina Rajaofetra. Il les a ainsi incités à appliquer à la lettre le slogan de l'administration du trésor. A savoir : « Un Trésor Public moderne, travaillant dans la rigueur, la transparence et l'intégrité ».

Indispensable

Un message bien reçu par les tout-nouveaux percepteurs principaux des finances qui ont promis de faire preuve de compétences et d'intégrité dans leur fonction. A l'instar de la major de promotion, Onjanantenaina Rajoharivezo, qui a prononcé un discours au nom de ses co-promotionnaires. « Nous avons hâte de travailler au sein du Trésor Public car nous avons été formés pour donner le meilleur de nous-mêmes dans les missions qui nous seront confiées », a-t-elle promis. Après une année de formation suivant un programme spécial dispensé par des formateurs rompus dans les domaines des finances et de la gestion des fonds publics, ces 26 nouveaux percepteurs principaux des finances vont donc rejoindre l'administration du trésor qui assure un service public indispensable pour les citoyens. « Vous allez porter haut le flambeau du Trésor public et surtout vous serez en mesure de répondre aux directives de nos dirigeants et de satisfaire aux besoins des usagers », a encore déclaré le DG du Trésor Andry Nirina Rajaofetra qui, en sa qualité de parrain de la 9ème promotion, a donné sa bénédiction aux 26 nouveaux percepteurs des finances. Il a donné à chacun d'eux un parapluie, en guise de cadeau. Une manière de les encourager à se prémunir des tentations liées à leur futur poste.