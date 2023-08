Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - Candidature liée à la décision du congrès HVM ce jour.

Alors que les dates des élections approchent à grand pas, la crédibilité des préparatifs ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique.

L'assurance donnée par la commission électorale indépendante est loin d'être convaincante pour certains acteurs politiques, notamment les opposants. Le parti HVM reste en pôle position pour remettre toujours en question certains aspects de l'organisation de la prochaine élection présidentielle. Hier, à l'occasion de l'ouverture du congrès du parti, à Andraharo, Hery Rajaonarimampianina a soulevé les sujets sur la fiabilité de la liste électorale et de la crédibilité de la Haute cour constitutionnelle ainsi que de la commission électorale. L'ancien président a partagé que des « doutes persistent » sur ces deux points et que les deux organismes dont l'un est en charge de la gestion des opérations électorales et l'autre du contentieux, « n'aspirent pas confiance ».

Exclu. Mais toujours est-il que la question sur la candidature ou non de Hery Rajaonarimampianina aux prochaines présidentielles demeure un sujet qui n'est pas encore élucidé jusqu'ici. Jusqu'à présent, l'ancien président entretient le flou et ne se prononce pas clairement sur sa véritable intention concernant sa participation. Et ce, malgré l'appel incessant de ses partisans depuis le début de cette année. « J'ai entendu vos sollicitations et vos souhaits », a-t-il annoncé hier pendant le congrès du parti. Mais le patron du HVM se garde toujours de faire signe de sa volonté réelle et de sa détermination à devenir candidat. La date officielle de la fermeture de la candidature aux présidentielles du 09 novembre prochain est fixée en début septembre, notamment d'ici dix jours. Au-delà de cette échéance, l'ancien président risque d'être exclu définitivement de la course et laissant libre cours à ses rivaux de conquérir Iavoloha. La question de la candidature sera donc le sujet crucial de ce jour au congrès du HVM. Les délégués du parti HVM dans les 119 districts ont rallié la capitale pour participer à ce congrès du parti.

A moins de trois mois des échéances, Hery Rajaonarimampianina se pose toujours la question « si les conditions nécessaires pour une élection transparente, libre et crédible, sont réunies ». Il n'y croit pas et exhorte ses partisans à « rester vigilants sur les suites des préparatifs des élections ». L'ancien président et son parti adhèrent aux discours des autres opposants qui tirent à boulets rouges la haute cour constitutionnelle et la commission électorale indépendante. Pour lui, le déroulement des préparatifs n'augure pas la stabilité dans le pays dans ce contexte électoral. Et dans ce cas, le « développement du pays est compromis et l'avenir est incertain pour le peuple malgache », soutient-il. Pourtant, « le pays est déjà plongé dans la difficulté, le peuple est embourbé dans la pauvreté », poursuit-il. « Si j'ai décidé d'accepter les résultats des élections en 2018, pour faire preuve de discernement, c'est pour éviter une effusion de sang dans le pays », rappelle-t-il devant ses partisans.