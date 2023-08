Madagascar: Réfection des routes de Tana - Application stricte des normes de qualité, selon le Groupe ASC

L'état dégradé des routes d'Antananarivo a longtemps été source de frustration pour les habitants de la ville, perturbant la circulation et rendant le quotidien des usagers de la route difficile.

Face à cette réalité et avec la tenue des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), le besoin d'améliorer les infrastructures routières est devenu une priorité indiscutable. Le conseil des ministres du 23 août dernier a d'ailleurs fait de la réhabilitation des routes d'Antananarivo, des travaux d'urgence. Parmi les entreprises chargées de mener les travaux, le Groupe ASC a déclaré qu'il s'engage à revitaliser ces infrastructures publiques tout en appliquant des normes de qualité strictes, pour que les usagers jouissent de routes rénovées et durables. En effet, alors que Madagascar accueille les JIOI et les délégations internationales, l'amélioration des infrastructures routières apparaît comme un impératif.

Des routes criblées de nids-de-poule et détériorées ont longtemps entravé la circulation fluide dans la capitale. Cependant, l'État a pris l'initiative de réhabiliter ces routes, offrant ainsi un meilleur cadre de vie pour les citoyens et une image plus favorable aux visiteurs. Les experts techniques soulignent que les interventions d'urgence se concentrent particulièrement sur les points critiques du réseau routier. Face aux inquiétudes légitimes concernant la pérennité des infrastructures rénovées, ils rassurent l'opinion, en mettant en avant le strict respect des normes de qualité pendant ces travaux de réfection. Pour le ministère des Travaux publics, les entreprises sélectionnées pour ce projet possèdent l'expérience nécessaire pour répondre aux exigences techniques les plus élevées, essentielles pour des travaux publics de qualité.

Garant de la Qualité

A noter que le Groupe ASC a été désigné pour réhabiliter les tronçons allant de Tsiadana et ses environs jusqu'à Ambanidia, Ampasampito, Mahazo, Ambohimahitsy et Ambohimangakely vers le Bypass. Heriniaina Razafindrakoto, responsable technique au sein du Groupe ASC, souligne l'engagement strict envers la conformité aux normes, expliquant que la qualité des infrastructures publiques demeure une priorité indiscutable. Déjà, les retours des usagers attestent de l'impact positif des réhabilitations précédentes. Les temps de trajet ont considérablement diminué une fois les routes restaurées.

L'ASC et le ministère compétent affirment que, malgré les travaux en cours, les routes restent accessibles au public. L'accent est mis sur les normes techniques et la qualité, garantissant la longévité des infrastructures routières. Dans une période cruciale où l'amélioration des infrastructures est devenue une nécessité, le Groupe ASC se profile en tant que gardien de la qualité, assurant que les routes rénovées répondent aux attentes élevées des citoyens et des visiteurs, tout en contribuant à une Antananarivo plus moderne et fonctionnelle. D'ailleurs, ces infrastructures seront visibles par tous, au fil du temps. Selon les explications, la dégradation rapide ne devrait pas se produire, lorsque les normes sont bien respectées.