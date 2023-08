Sénégal: Mise en service des bretelles de Cambéréne - Mansour Faye insiste sur la préservation des aménagements paysagers

Dakar — Le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye, a procédé vendredi , à Dakar, à la mise en service des bretelles de Cambéréne, appelant les élus locaux et les populations à veiller à la préservation des aménagements paysagers, a constaté l'APS.

"Nous avons essayé de mettre l'accent sur l'aménagement paysager. Nous avons constaté à Yoff ou à la cité Keur-Gorgui que la conservation de ces aménagements posent beaucoup de difficultés alors qu'il s'agit d'ouvrage majestueux qui peuvent impacter positivement sur le cadre de vie", a-t-il lancé.

Mansour Faye s'exprimait en présence du maire de Daliforf, Mamadou Mbengue et celui de Guédiawaye, Ahmed Aidara, des responsables de l'agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal (Ageroute) et de la société en charge des travaux.

Le ministre a estimé qu'il »est important dans le cadre de la préservation de ces espaces que des conventions soient signées entre l'Ageroute et les différentes communes et avec surtout l'implication des autorités de l'administration territoriales pour l'entretien et le maintien de cet aménagement urbain ».

Il a particulièrement invité les maires et les autres acteurs à oeuvrer pour »la bonne préservation » de ces aménagements pour »le bien-être » des populations.

"Je vais organiser des rencontres avec le gouverneur Dakar et les différents maires qui sont dans cet environnement pour que des solutions durables soient trouvées », a-t-il annoncé.

L'auto-pont de Cambéréne comprend entre autres un passage supérieur linéaire de 416.00 m en 2x2 voies, une hauteur libre sous ouvrage de 5,5m et un linéaire de raccordement de 410.00 m, explique l'Ageroute dans un document remis aux médias.

"Il y aussi des aires aménagées sur une surface de 7800 m2, un aménagement paysager avec un mobilier urbain et des espaces de détente, une reprise intégrale de l'éclairage public et l'ajout d'un éclairage d'ambiances », selon la même source.

Le document de l'agence des travaux et de gestion des routes du Sénégal souligne par ailleurs que dans le cadre de la construction des ponts et autoponts dans la région de Dakar et à l'intérieur du pays, les mêmes ouvrages ont été réalisés à Yoff, Cité Keur-Gorgui, Saint-Lazare, Lobath Fall et à Keur- Massar.