Cameroun: Start-up agroalimentaire, élevage - Gajo Livestock remporte le 1er prix de l'innovation technologique

La start-up mise en place par FOTSO NGASSA monte sans cesse en puissance, en visibilité et en crédibilité. Lors du 3 ème Forum sur le financement de l'entrepreneuriat territorialisé, l'application Gadjo LIVESTOCK a remporté le 1er prix, parmi 25 projets sélectionnés en vue d'un accompagnement pzr le Réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé du Cameroun. L'événement s'est tenu les 08 et 09 août 2023, à Yaoundé, capitale politique du Cameroun.

Avec ce cette distinction, GAJO LIVESTOCK bénéficie d'une marque de confiance des parlementaires camerounais. Ceux-ci trouvent en cette start-up, une véritable révolution dans le secteur de l'agroalimentaire et de l'élevage. La start-up connaît une grande expansion internationale, et est déjà présente dans une quarantaine de pays.

Initiative du Réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat privé au Cameroun, le forum sur le financement territorialisé a pour objectif la mise sur pied des pépinières régionales d'entreprises, dans le but de consolider le tissu économique national et susciter de la créativité auprès de nombreux jeunes butés à plusieurs écueils dans la voie qui mène à l'investissement au Cameroun. Le sacre de GAJO LIVESTOCK donne espoir aux nombreux jeunes, leur permettant de rêver pour sortir des sentiers battus.

%

Pour le député Roger MELINGUI, leader du Réseau des parlementaires pour la promotion de l'entrepreneuriat territorialisé, " l'entrepreneuriat est la solution qui permet de créer des emplois, afin de juguler le chômage. Plus concrètement, l'objectif est important pour tous, d'être partenaires de l'État, parce qu'à lui seul, il ne saurait résorber le chômage.

A PROPOS DE NOUS

GAJO LIVESTOCK est la première plateforme africaine d'achat, de vente de produits d'élevage normés et traçables, et des services vétérinaires. Nos produits sont fumés, frais et vivants accessibles avec ou sans smartphone et également grâce à un système pratique de paiement par portefeuille électronique qui vous permet de programmer vos achats de la semaine, du mois et de l'année. Ceci vous permettra de réduire vos consommations électriques, vos déplacements risqués dans les marchés et d'assurer un bon suivi de votre régime alimentaire.

GAJO LIVESTOCK garantit vos achats nationaux comme internationaux à travers FLUTTERWAVE pour vos proches et une livraison gratuite est effectuée en 40 minutes dépendant de votre localisation du fait de nos partenaires de surface et logistique de renom. Grace à notre vaste réseau d'inscription des services liés à l'élevage dans notre l'application (éleveurs, techniciens d'infrastructures, techniciens en production d'aliments d'origine animale et halieutique, Equipements d'élevage et vétérinaires) nous facilitons la collaboration entre les éleveurs et les fournisseurs de services d'élevage afin de les mettre en relation avec de potentiels clients.

Notre vision est d'éduquer la population à manger des produits normés et traçables, de sensibiliser la population sur les risques liés à une mauvaise alimentation et de faire du business.

Les partenariats avec le Ministère de l'élevage des Pêches et des Industries Animales (MINEPIA), la Chambre d'Agriculture, des Pêches et des Industries Animales (CAPEF) et le Bureau VERITAS (ISO 22000 pour l'alimentaire) nous permettent d'agir sur trois paliers :

- Nous accompagnons les producteurs à la normalisation du système de production des animaux bio avec une traçabilité assurée par des vétérinaires soucieux du bien-être de la population ;

- Nous distribuons à travers notre large réseau en Afrique des produits d'origine animales et halieutiques qui respectent les normes sanitaires et garantissant la bonne santé de nos populations ;

- Nous assurons l'accompagnement des personnes notamment des jeunes qui veulent se lancer dans l'élevage, cette niche de richesse pour équilibrer la balance commerciale des pays africains ; un métier qui peut se pratiquer dans son lit de vieillesse.

Nous avons été honoré à NDJAMENA avec « le Prix d'Excellence en Innovation Technologique dans le Secteur de l'élevage ». Notre application a été publié et félicité dans plus de 46 pays en Afrique.