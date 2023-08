Afrique: CAN 2024 - Les vingt-sept Léopards retenus contre le Soudan

Sébastien Desabre a rendu une liste de vingt-sept Léopards retenus pour affronter les Crocodiles du Nil du Soudan, avec dans le groupe Pelly Ruddock Mpanzu et Charles Pickel Monginda pour sa première prestation chez les Léopards après avoir joué dans les équipes de jeunes de la Suisse.

Le sélectionneur manager des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, a publié une liste de vingt-sept joueurs retenus pour le match contre les Crocodiles du Nil du Soudan. Prévue pour le 9 septembre au stade des Martyrs de Kinshasa à la suite d'une dérogation de la Confédération africaine de football (CAF), cette rencontre compte pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Côte d'Ivoire 2023, mais qui sera organisée en janvier et février 2024.

Le technicien français n'a pas modifié son ossature dans cette liste, mais il a fait de petits changements avec deux nouveaux dans la tanière des fauves congolais, notamment les milieux de terrain Pelly Ruddock Mpanzu de Luton Town -club promu en Premier League anglaise-, et Charles Pickel Monginda qui pourrait quitter Cremonese relégué en série B italienne. Rappelons que Pelly Ruddock aurait pu faire ses débuts officiels (lui qui a déjà disputé un match amical avec les Léopards) contre la Mauritanie, mais il avait été blessé.

Dans ce groupe, on note l'absence du milieu défensif Aaron Tshibola, suspendu pour deux cartons jaunes. Soulignons le retour de Cédric Bakambu après sa suspension écopée lors de la rencontre contre la Mauritanie. Les Léopards sont actuellement premiers de leur groupe avec 9 points, devant le Gabon (7 points), la Mauritanie (7 points) et le Soudan (6 points). Les joueurs de Sébastien Desabre ont besoin d'un point pour composter leur ticket de la phase finale de la CAN.

Les 27 retenus

Les Vingt-sept joueurs retenus sont donc les gardiens de but Siadi Baggio (Mazembe), Lionel Mpasi (Rodez/L2 France), Esdras Kabamba (Bravos do Maquis/Angola) ; et les défenseurs Inonga Baka (Simba/Tanzanie), Chancel Mbemba (Olympique de Marseille/L1F France), Nsimba Vital (Bordeaux/L2 France), Jordan Ikoko (Paphos FC/Chypre), Arthur Masuaku (Besiktas/Turquie), Dylan Batubinsika (Saint-Etienne/L2 France), Rocky Bushiri (Hibernian FC/Ecosse), Gédéon Kalulu (Lorient/France).

Les milieux de terrain convoqués sont Samuel Moutoussamy (Nantes/France), Gaël Kakuta (Amiens/L2 France), William Balikwisha (Standard de Liège/Belgique), Théo Bongonda (Spartak Moscou/Russie), Omenuke Mfulu (Las Plamas/Espagne), Pelly-Ruddock Mpanzu (Luton Town/Angleterre), Edo Kayembe (Watford/D2 Angleterre), Charles Monginda Pickel (Cremonese/Italie), Chadrack Akolo (Saint Gallen/Suisse), Meschack Élia (Young Boys/Suisse).

Enfin, les attaquants appelés sont Yoane Wissa (Brentford/Angleterre), Fiston Kalala (Pyramid FC/Egypte), Aldo Kalulu (Partizan de Belgrade/Serbie), Cédric Bakambu (Galatasaray/Turquie), Jackson Muleka (Besiktas/Turquie).