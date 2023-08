Congo-Brazzaville: Assainissement - Deux semaines pour rendre Ouenzé propre

La troisième édition de l'opération « Ouenzé Bopeto » se déroulera du 27 août au 10 septembre prochaine dans le 5e arrondissement de Brazzaville. Le promoteur de ce concept, le ministre délégué en charge de la Décentralisation et du Développement local, a invité, le 24 août, les chefs des dix quartiers que compte Ouenzé à s'impliquer résolument pour le bon déroulement de l'opération.

A la différence des précédentes éditions, l'opération Ouenzé Bopeto III s'étendra dans tout le 5e arrondissement. Initiateur de cette action, le député titulaire de la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondelé, pense que les questions d'assainissement sont une tâche commune et un projet commun nécessitant la synergie des efforts. « Depuis des années, nous nous attelons à plus ou moins assainir notre cadre de vie. C'est une forme de prévention aux maladies diverses, à plusieurs maux, et profitant de cette période intermédiaire entre la saison sèche et la saison des pluies, nous voulons donc réitérer l'opération Ouenzé Bopeto III mais sur les dix quartiers », a annoncé le ministre lors de sa communication faite en présence du député de Ouenzé 3, Romi Oyo, de l'administrateur maire de Ouenzé, Marcel Nganongo.

Selon lui, il est temps de mobiliser les énergies en s'appuyant sur les chefs de quartiers, des blocs et zones ainsi que des moyens techniques pour donner un autre visage à Ouenzé après les deux semaines de l'opération. Pour ce faire, les initiateurs seront appuyés par les services techniques de la mairie de Brazzaville et par une expertise de la société Averda. « Il vous revient de mettre en place le cadre, voir comment nous allons nous déployer dans les dix quartiers en définissant la stratégie. Au-delà de l'assainissement, le service d'hygiène du département de Brazzaville sera associé, parce que nous allons non seulement faire le curage des caniveaux, nettoyer les grandes artères et les artères parallèles, mais s'attaquer aux flaques d'eau usées qui parfois stagnent, devenant des réserves de larves de moustiques et autres. Il ne suffit pas d'embellir superficiellement les grandes artères, nous allons aussi requérir l'expertise des services d'hygiène qui vont apporter leur concours pour que nous essayons de toucher à la racine », a insisté Juste Désiré Mondelé.

Il a, par ailleurs, assuré ses interlocuteurs que toutes les conditions étaient réunies pour mettre à leur disposition du matériel aratoire , notamment des pelles, brouettes, poubelles et autres. « Nous allons lancer l'opération que nous souhaitons en profondeur pour qu'après les deux semaines nous puissions voir tout l'arrondissement devenir propre parce que les questions d'assainissement commencent vraiment à poser problème...Il n'est pas évident en solitaire d'apporter les soins appropriés, il faut vraiment une synergie conjuguée, les efforts de tous : églises, associations et ONG spécialisées dans les questions d'environnement. Nous allons curer les zones que nous savons exposées aux débordements des eaux pluviales. C'est pourquoi, nous sollicitons votre expertise, vous qui êtes en contact direct avec les habitants dans les quartiers », a-t-il poursuivi.

Parallèlement à cette opération, Juste Désiré Mondelé entend s'appuyer sur les chefs de quartiers pour remettre à certaines familles, surtout celles vivant dans les quartiers 59 et 54, des moustiquaires imprégnées, des matelas et peut-être des tôles pour prévenir l'arrivée des pluies.