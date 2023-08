Congo-Kinshasa: Matières premières - le lithium plus résistant

La fin du premier semestre 2023 reste marquée par un recul généralisé des différents minerais négociés dans les marchés mondiaux. Par ailleurs, on note également une baisse de l'activité manufacturière mondiale et un rebond plutôt timide de l'économie chinoise au cours de la même période. Dans ce contexte de morosité, un minerai s'est démarqué : le lithium.

Au cours de la période de six mois, le lithium n'a pas enregistré une tendance baissière. Cette annonce intervient au moment où la République démocratique du Congo (RDC) prépare fiévreusement le forum RDC-Afrique sur les métaux de batterie du 20 au 21 septembre à Kinshasa. Pour l'heure, le lithium affiche la meilleure performance dans le marché mondial, avec une augmentation de 10,81 % au premier semestre de l'année 2023. Ensemble avec l'or, ils représentent les deux matières premières qui ont enregistré des rendements positifs au cours de cette période. Cependant, la situation est plus difficile pour les autres matières premières, qui ont perdu du terrain dans les marchés mondiaux. Il faut indiquer par ailleurs que l'activité manufacturière mondiale a reculé également, et le géant chinois, premier partenaire minier des pays africains, ne se relève pas facilement après trois années de confinement.

Pourtant, rien ne viendra perturber les prévisions sur le lithium, espère-t-on déjà dans le cercle restreint des experts. Le métal sort déjà de deux années de performance, 2021 et 2022. Pour les experts, certains facteurs vont continuer à jouer en faveur d'un rendement positif du lithium au cours des prochains mois. Parmi eux, il y a surtout sa place incontournable dans la fabrication des piles ou batterie électrique. Dans le cadre de la transition énergétique, il reste un des éléments-clefs de l'essor des ventes de véhicules électriques dans le monde. Et sur ce point précis, l'Agence internationale de l'énergie projette un chiffre de vente mondial d'environ 14 millions de véhicules en 2023, soit une augmentation de 35 % par rapport à 2022.

Dans ce contexte favorable à ce métal de l'avenir, Kinshasa multiplie les initiatives pour matérialiser son rêve de devenir un des pays qui fabriquent les batteries électriques. Avec ses recherches probantes de lithium dans le Manono (Tanganyika), le pays cherche à se positionner parmi les plus grands fournisseurs mondiaux. En septembre prochain, un événement de taille devrait avoir lieu dans la capitale RD-congolaise. Il s'agit du Forum RDC-Afrique sur les métaux de batteries. A cette occasion, on annonce la présentation des membres du Conseil consultatif 2023 composés d'un groupe d'éminentes personnalités de l'industrie, chacune avec une expérience et une expertise dans le secteur des métaux pour batteries. Ce conseil consultatif va s'impliquer pleinement dans la réussite du forum, en soulignant les perspectives intéressantes pour le pays, et en apportant un encadrement et une orientation stratégique au succès de l'événement. A titre d'information, le forum RDC-Afrique sur les métaux de batteries se tiendra à l'hôtel Kin- Plazza Arjaan by Rotana à Kinshasa du 20 au 21 septembre 2023.