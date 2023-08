Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 Aout 2023

Algérie : Crise politique au Niger- Une délégation algérienne chez Talon

En tournée dans la sous-région ouest-africaine depuis quelques jours, le Ministre algérien des Affaires étrangères a effectué, le vendredi 25 août 2023, une visite de travail au Bénin.Ahmed ATTAF s’est entretenu avec son homologue béninois, Olushegun ADJADI BAKARI. Au centre des échanges, les développements de la tentative de prise du pouvoir au Niger par les putschistes. Lors de sa visite au Bénin, Ahmed ATTAF a eu un entretien privé avec Olushegun ADJADI BAKARI, suivi d’une réunion élargie aux délégations des deux pays. L’émissaire du Président Abdelmadjid TEBBOUNE a exposé les raisons de sa visite, mettant l’accent sur la nécessité de consultations politiques suite à la situation au Niger depuis la tentative de coup d’État militaire en juillet.L’Algérie maintient sa position ferme contre les changements anticonstitutionnels dans les pays, une ligne en accord avec la Cédéao qui a également condamné le putsch au Niger et imposé des sanctions. Ahmed ATTAF a souligné la préoccupation de l’Algérie pour un retour à l’ordre constitutionnel au Niger et s’est interrogé sur les mesures à prendre pour minimiser les risques dans la sous-région tout en favorisant le développement. (Source : aniamey.com)

Burkina Faso : Coopération judiciaire- Des échanges à Ouagadougou avec la France

Le ministre de la Justice, Me Edasso Rodrigue Bayala, a reçu le vendredi 25 août 2023, le premier conseiller de l’ambassade de France au Burkina Faso, Philippe Duporge, chargé d’affaire a.i. Les deux autorités étaient assistées de leurs collaborateurs avec au menu de la rencontre le point des dossiers judiciaires en cours. Le vendredi 25 août 2023, le chargé d’affaire a.i de l’ambassade de France au Burkina a été reçu par le ministre de la Justice du Burkina. Selon les services de communication du ministère, « le diplomate français a dit être venu se présenter au Garde des sceaux et lui adresser ses félicitations pour sa nomination à la tête du département de la justice.» Cependant, le ministère de la Justice indique que cette rencontre a servi de cadre pour parler des dossiers judiciaires en commun. « Cette audience a servi de cadre aux deux parties pour évoquer des dossiers communs. Il s’est agi, entre autres, des dossiers d’entraide judiciaire, d’extradition comme celui de François Compaoré. La situation des personnes capturées par les forces françaises dans les opérations de lutte contre le terrorisme a aussi été évoquée tout comme le dossier de l’attaque de l’ambassade de France en 2018.», rapporte le service de communication du ministère. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Après la découverte des corps de migrants- Première grande prière à Fass Boye

Au Sénégal, dans le village de Fass Boye, sur la côte atlantique, à 150 km au nord de Dakar, le vendredi 25 août, s’est tenue la première grande prière du vendredi, depuis que les jeunes migrants rescapés ont été rapatriés du Cap-Vert, mardi 22 août. Partis à bord d’une pirogue le 10 juillet, seuls 38 des 101 passagers ont été retrouvés vivants, sept corps ont été enterrés au Cap-Vert, le reste des passagers a disparu. Au village, ce drame a traumatisé toute une population. En ce jour de grande prière, le prêche de l’imam résonne dans les rues du village de Fass Boye. Le chef religieux prie pour la mémoire des jeunes décédés en mer.( Source : Rfi)

Mali : Affaire des 17 milliards de la 5e législature- Le piège que Goita doit éviter

Annoncé à coup de communication pour être le plus grand scandale des vingt dernières années, l’affaire de détournement de 17 milliards de francs Cfa de la 5e législature a vu l’ancien président de l’assemblée nationale et plusieurs de ses collaborateurs placés sous mandat de dépôt. De quoi s’agit-il ?Il ressort que jusqu’au renversement du régime Ibrahim Boubacar Keïta, à l’installation du Conseil national de la transition, le décompte du traitement des législateurs a toujours été calculé sur ce barème certes adopté sous Issaka Sidibé, mais et la législature de Moussa Tembiné et le CNT de Malick Diaw continuent d’être traités sur la base du même barème. (Source : abamako.com)

Gabon : Présidentielle 2023- L’internet coupé, un couvre-feu instauré…

Au Gabon, près de 850.000 électeurs étaient appelés aux urnes le samedi 26 août 2023 pour élire leur prochain président de la République, mais aussi leurs députés et responsables locaux. Le Président sortant Aly Bongo Ondimba, qui brigue un troisième mandat affrontait une dizaine de candidats dans ce pays d’Afrique Centrale peuplé 2,3 millions d’habitants. A la fermeture des bureaux de vote, le gouvernement a annoncé l’instauration d’un couvre-feu et la suspension de l’accès à internet. Le but de ces mesures est de « parer à la propagation d’appels à la violence et de fausses nouvelles », selon Rodrigue Mboumba Bissawou, le ministre de la Communication, alors que le principal candidat de l’opposition qui promet de mettre fin à la « dynastie Bongo », a dénoncé des cas de fraudes. (Source : africaguinee.com)

Rca : Centrafrique : Maxime Mokom sera fixé sur les charges qui pèsent contre lui dans environ deux mois

Ouverte, le 22 août dernier, l’audience de confirmation des charges contre Maxime Mokom à la Cour pénale internationale, a pris fin ce jeudi à La Haye aux Pays-Bas. Ancien leader de la milice Antibalaka, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité. Des faits qu’il aurait commis à Bangui et à Bossangoa entre décembre 2013 et avril 2014.Pour cette dernière journée, les différentes parties à l’audience ont pris la parole pour soutenir leur position. En premier lieu, l’accusation. Le bureau du procureur a d’abord diffusé des reportages-vidéos, tournés auprès des victimes des Antibalaka dans les villes de Bangui, Bossangoa et Boda. L’accusation a également présenté aux juges un carnet dans lequel sont inscrits les contacts des commandants de zone des Antibalaka, notamment Alfred Yekatom Rombhot, Ngaïbona, Konaté etc. Pour le parquet, ces preuves témoignent à suffisance que Maxime Mokom a bel et bien préparé ses éléments avant même les évènements du 5 décembre 2013. (Source : abangui.com)

Togo : Polluants organiques persistants – Lomé veut se mettre à jour vis-à-vis de la Convention de Stockholm

En ligne avec ses engagements environnementaux, le Togo actualise son Plan national d'application de la Convention de stockholm sur les polluants organiques persistants, une initiative environnementale visant à réduire l'impact des polluants et des pesticides sur la santé des citoyens. Le pays, signataire de cette convention depuis le 22 juillet 2004, souhaite ajuster sa politique actuelle aux évolutions en matière de réglementation au niveau international, conformément aux mises à jour de la Conférence des parties (Cop). Pour rappel, la Convention de Stockholm a été adoptée lors d’une Conférence de plénipotentiaires tenue le 22 mai 2001 dans la capitale suédoise et est entrée en vigueur le 17 mai 2004. À ce jour, elle rassemble plus de 150 pays dans le monde. (Source : alome.com)

Guinée : Administration territoriale- Vaste remaniement en haute guinée…

Le ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation a procédé à un vaste de remaniement au niveau de l’administration locale dans la région de la Haute Guinée. Mory Condé a pris un arrêté nommant des sous-préfets dans la savane guinéenne. Tous les promus sont issus des forces de défense et de sécurité. (Source africaguinee.com)

Côte d’Ivoire : Elections municipales et régionales- Konan Kouadio Bertin sensibilise aux vertus de la paix

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a lancé officiellement, le 17 août 2023, à la préfecture de Bouaké, le concept « Mon parti, c’est la paix ». L’objectif est d’informer et sensibiliser toutes les forces vives, afin de garantir un scrutin apaisé. Et préserver les acquis démocratiques, en éloignant toutes formes de violences préjudiciables à la paix, au vivre ensemble et à la cohésion nationale. Kouadio Konan Bertin, disciple du père fondateur de la Côte d’Ivoire moderne, Félix Houphouët- Boigny, a rappelé que la paix est un préalable au développement. « Sans la paix, il n’y a point de développement », a-t-il martelé. Pour un meilleur climat de paix, il a appelé les autorités impliquées dans l’organisation à faire preuve de transparence et d’équité. (Source : Fratmat.info)