Sénégal: Digitalisation des données de santé - Transform Health Sénégal entre en scène

Enda/Santé en collaboration avec Transform Health a organisé hier, vendredi, une cérémonie de lancement de la coalition Transform Health Sénégal. Cette coalition s'engage à réaliser la couverture sanitaire universelle en développant l'utilisation de la technologie numérique et en améliorant l'accès aux donnés sanitaires.

Pour promouvoir la santé numérique au Sénégal, Enda/ Santé met en place et coordonne une coalition nationale avec l'appui financier de Transform Health, un acteur intervenant dans la santé. Cette coalition s'engage à réaliser la couverture sanitaire universelle en développant l'utilisation de la technologie numérique et en améliorant l'accès aux donnés sanitaires. Elle va toucher les 14 régions du Sénégal.

Ce réseau d'une vingtaine d'organisations de jeunes, de femmes, de personnes vulnérables et d'acteurs intervenant dans la santé compte à travers ses interventions accompagner les orientations stratégiques et politiques de l'Etat du Sénégal pour une bonne gouvernance des donnés sanitaires. Le Sénégal est le 6ème pays en Afrique pour ce processus de digitalisation, la transformation numérique étant un moyen de renforcer les soins de santé primaire et d'accélération des processus de la couverture sanitaire universelle.

Pour Abdou Aziz Mandiang, le facilitateur du processus de mise en place, « c'est Enda/Santé qui essaye de mettre en place cette initiative de la coalition Transform Health avec les parties prenantes afin d'apporter sa contribution à côté de l'Etat et les autres secteurs pour que les questions de gouvernance sanitaire et de digitalisation soient une réalité pour nos autorités mais aussi pour nos communautés ».

%

Selon Abdou Aziz Mandiang, l'Etat des lieux de l'utilisation de la digitalisation au Sénégal, « c'est qu'il y'a des défis auxquels font face l'Etat et nous, acteurs de la société civile et du secteur privé sur cette question d'utilisation qui nécessite une meilleure organisation du point de vue juridique , de gestion des données sanitaires qui est de surcroit une question de droit humain et de souveraineté pour nos pays. C'est dans cette dynamique-là que Enda/Santé a été choisi par Transform Health qui est un mouvement mondial qui veut que ces questions de gestion des données sanitaires liées à la gouvernance soient une réalité pour nos pays ».

ll ajoutera en faisant savoir : « Par rapport à l'état des lieux, l'un des défis majeurs, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives dispersées et nous voulons à côté de l'Etat amener tout le monde à unir nos efforts, à travailler à côté de l'Etat en une seule voie ».

Enfin, dira-t-il, « l'autre niveau du défi, c'est la législation. Aujourd'hui, on manipule beaucoup de formations liées aux données et ça nous permettrait déjà d'avoir une idée. C'est pourquoi nous avons associés dès le début dans cette initiative la commission de protection des données personnelles qui nous éclaire sur ce que dit la législation. L'autre aspect aussi, comment amener les communautés à s'approprier ces données».