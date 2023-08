Ile Maurice: Judo - Des chances en or dès aujourd'hui

Après la réunion technique et le tirage au sort effectué dans l'après-midi d'hier, la compétition de judo commence, aujourd'hui, en individuel avec sept catégories au programme. Côté Mauricien, on a de belles possibilités de médaille. En or. Avec Priscilla Morand chez les -48 kg et Christiane Legentil chez les -57 kg. Les deux sont les championnes en titre dans leurs catégories respectives.

Engagées dans la quête d'un ticket pour les prochains Jeux olympiques, elles s'alignent assez régulièrement dans les compétitions continentales et internationales. Ce qui leur a permis de bien préparer les JIOI. On peut être sûr que Legentil, qui s'entraîne en France depuis environ un an, et Morand donneront tout pour conserver leur titre de championne. Sarah Sylva-Rioux (-52 kg) et Kimberley Jean-Pierre (-63 kg) aspireront également à l'or, après l'avoir raté lors de la précédente édition. Physiquement, elles sont en forme. Elles sont aussi très motivées. Donc, il y a de quoi être optimiste.

Chez les garçons, on aura les regards sur Winsley Gungaya en -60 kg. C'est une catégorie très compétitive. Après avoir échoué au pied du podium récemment aux Jeux de la Francophonie (5e place), il visera certainement l'or pour se racheter. En -66 kg, c'est la paire Ivan Flora et Loïc Ravina qui nous représentera. Les deux en seront à leur première participation à cette manifestation régionale et ils voudront faire en sorte que cette première soit mémorable.

En -73 kg, Christopher Carron sera tout aussi motivé, car si Flora et Ravina en seront à leur baptême du feu aux JIOI, pour lui, cela risque d'être sa dernière participation. Et il voudra certainement boucler ce chapitre de son parcours de la meilleure manière qui soit. A noter que la compétition de judo se déroulera avec deux participants par nation dans chaque catégorie.

Programme du jour

Masculin

-60 kg : Winsley Gangaya, McDynest Résidu

-66 kg : Ivan Flora, Loïc Ravina

-73 kg : Christopher Carron, Louis Begué

Féminin

-48 kg : Priscilla Morand, Loriana Joseph

-52 kg : Sarah Silva-Rioux, Illana Thomas

-57 kg : Christiane Legentil, Onorine Begué

-63 kg : Kimberley Jean-Pierre, Camilla Flore