Afrique: Finale 63ème édition coupe du Sénégal au Stade Abdoulaye Wade (17h) - Le Jaraaf-Stade de Mbour pour le bouquet final

La saison de football connaîtra son épilogue demain dimanche 27 août à l'occasion de la finale de la 63ème édition de la Coupe du Sénégal qui oppose l'Asc Jarraf au Stade de Mbour. Après avoir manqué le trophée de Coupe de la Ligue aux dépens de Teungueth, les Mbourois tenteront de clôturer en beauté sa saison. Ce sera face aux «Vert Blanc», club le plus titré dans la compétition avec ses 15 trophées. Ce dernier acte de la saison se jouera pour la première fois au stade Abdoulaye Wade et pourrait se tenir en présence du Président de la République, Macky Sall. Ce qui n'était plus fait depuis l'édition de 1991.

La saison de football joue demain dimanche 27 août son dernier acte avec la finale de la 63ème édition de la Coupe du Sénégal qui oppose, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Jaraaf de Dakar au Stade de Mbour. Après avoir assuré le maintien en Ligue 1 lors de la dernière journée, les Mbourois ont déjà disputé la semaine dernière la Coupe de la Ligue, première finale de la saison. Mais, ils ont dû s'incliner aux tirs au but devant les Rufisquois de Teungeuth FC. Aujourd'hui, le Stade de Mbour a une nouvelle opportunité de décrocher un trophée et de sauver une saison infructueuse avec à la clé une douzième place en championnat.

La tâche sera encore très grande devant un adversaire considéré comme un habitué des finales de Coupe. Mieux, les «Vert et Blanc» passent comme un ogre dans cette compétition pour être le club le plus titré avec ses 15 trophées. Dans la quête d'un 16ème trophée, le Jaraaf de Dakar a déployé les moyens pour renouer avec Dame Coupe qu'il n'avait plus remporté depuis 2013. Mais aussi donner des couleurs à une saison quelconque marquée par neuf défaites enregistrées en champion dont un devant le Stade de Mbour. Une succession de contreperformances a déjà entrainé, rappelle-t-on, un malaise au sein du club. Dans cet élan, le club a déjà fini de sonner la grande mobilisation. Pas moins de 10 milles supporters sont annoncés dans cette finale. De quoi redonner à la finale son cachet festif qu'il a perdu depuis.

%

La délocalisation, pour la première fois, de la finale dans le nouveau temple du stade Abdoulaye Wade, participe à cette volonté. Dans la même dynamique, la présence du président de la République à la finale a été annoncée. Ce qui sera une première puisqu'aucun chef d'Etat ne s'est encore déplacé au stade pour assister à une finale. La dernière fois c'était avec le Président Abdou Diouf lors de la finale qui avait opposé en 1991 le Jaraaf à la JA (2-1).