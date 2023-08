Congo-Kinshasa: Restauration de la justice - Chaque membre de l'appareil judiciaire appelé à bien jouer sa partition

A la conférence sur la restauration de la justice, clôturée vendredi 25 aout à Lubumbashi (Haut-Katanga), les participants ont invité chaque membre de l'appareil judiciaire à jouer sa participation.

A l'initiative de l'ONG FLAG, cette session a voulu restaurer la justice en RDC.

Il a été demandé aux participants qui travaillent en marge de la loi, de l'éthique et déontologie de se ressaisir et de s'engager sur la voie du changement et de l'excellence.

Les acteurs judiciaires ont pris l'engagement de se départir des anti-valeurs qui ternissent l'image de la justice congolaise, à savoir : la corruption et l'impunité.

« Et que chacun respecte son serment professionnel. Que le magistrat respecte et fasse respecter la loi. Que le respect du droit et de la justice caractérise toutes les actions à mener devant les cours et tribunaux », ont-ils recommandé.

Les participants à cette conférence ont par ailleurs appelé les magistrats à éviter de rendre les jugements tordus et les avocats et autres acteurs de la justice à s'impliquent aussi dans cet élan du changement.

« En pareille circonstance, la responsabilité de chacun est engagée. Et c'est à cette condition que la justice relèvera notre nation », a conclu l'un des participants.