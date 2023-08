Burkina Faso: Droits en santé Sexuels et reproductifs - L'OJEPC outille des journalistes sur la question

L'Organisation des jeunes engagés pour la participation citoyenne et le développement durable (OJEPC) a organisé un atelier de formation pour renforcer les capacités des Hommes de médias sur les Droits et santé sexuels et reproductifs (DSSR) et la lutte contre les Violences basées sur le genre (VBG), les mardi 22 et mercredi 23 août 2023 à Ouagadougou. Ledit atelier a été organisé avec le concours de l'ONG Médecins du Monde (MdM).

Dans le but de mieux informer les populations sur les Droits liés à la santé sexuelle et reproductive (DSSR) et lutter contre les Violences basées sur le genre (VBG), l'Organisation des jeunes engagés pour la participation citoyenne et le développement durable (OJEPC) a formé 25 journalistes de différents organes de presse du 22 au 23 août 2023 à Ouagadougou.

« L'importance d'aborder la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes ; la clarification des valeurs pour la transformation des attitudes face à la santé sexuelle et reproductive (SSR) et les VBG », ont été entre autres les modules abordés durant ces deux jours d'échange.

Selon la présidente de l'OJEPEC, Stevie Reine Yaméogo, pour réussir la promotion des DSSR et lutter contre l'inégalité du genre il est nécessaire d'impliquer tous les acteurs, notamment les journalistes.

De son avis, l'apport et l'engagement des Hommes de médias dans ce combat va entre autres permettre de briser les préjugés autour de la thématique des DSSR et des VBG.

« On attend des journalistes qu'ils jouent davantage leurs rôles de veille citoyenne dans l'application des textes de lois en matière de santé sexuelle et reproductive et aussi dans la sensibilisation des populations », a indiqué la présidente de l'OJEPEC.

Pour permettre aux participants de traiter de ces thématiques de manière impactante et sans le moindre tabou, le coordonnateur de l'Association des journalistes et communicateurs en population et développement (AJC/PD), Boureima Sanga s'est entretenu avec les participants sur "le rôle du journaliste dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive" au cours de cet atelier. Le formateur a également fait un brainstorming sur la déontologie du journaliste.

De par leurs productions, les Hommes de médias devraient impacter et susciter un changement positif dans la société a fait savoir M.Sanga.

De l'avis du coordonnateur de l'AJC/PD, dans ce domaine les bonnes productions sont souvent des récits de vie empreints d'émotion et ce dans la préservation et le respect des droits des victimes », a-t-il ajouté.

Concernant les violences basées sur le genre, le chargé de suivi évaluation de projet pour le compte de l'OJEPEC, David Koné a indiqué que l'état des lieux n'était pas reluisant au Burkina Faso et qu'il y avait encore du chemin à faire.

« Les populations sont en reste en ce qui concerne la problématique des VGB et nous devons travailler à ce que les gens puissent changer de mentalité sur l'approche », a-t-il expliqué.

Selon l'OJEPC, cet atelier entre dans le cadre de la commémoration de la journée internationale des femmes 2023, célébré le 8 mars dernier. L'activité organisée en différé a été réalisée avec l'appui technique et financier de Médecins du Monde.

L'Organisation des Jeunes Engagés pour la participation citoyenne et le développement durable au Burkina Faso (OJEPC) a été créée en 2020 et se définit comme étant une structure engagée à s'investir dans les actions sociales, notamment sur les questions de santé, d'éducation et d'environnement.