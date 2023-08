Sénégal: OM - Mamadou Niang ouvre la porte à un retour !

L'ancien capitaine de l'OM pourrait retrouver la Canebière.

Comme Jean-Pierre Papin, revenu dans un rôle de conseiller du président Pablo Longoria, Mamadou Niang pourrait intégrer la direction de l'Olympique de Marseille à l'avenir. Dans l'émission « J-1 » de Canal+ Sport Afrique, l'ancien attaquant a ouvert la porte à un retour au club.

« Pourquoi pas, on en discute, a avoué Niang. Je suis très proche du président Pablo Longoria et de son assistant Pedro (Iriondo), on échange souvent. Pour l'instant ce n'est pas d'actualité mais pourquoi pas dans un futur proche. On se rencontre souvent, vu que je vis à Marseille. On a souvent l'occasion de se rencontrer et même parfois de déjeuner ensemble. Il a l'intention de faire revenir pas mal de joueurs au sein du club, donc pourquoi pas... »

Huitième meilleur buteur de l'histoire du club olympien avec 100 réalisations en 227 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant sénégalais a laissé un souvenir impérissable dans la cité phocéenne. Son passage entre 2005 et 2010 n'a laissé personne indifférent du côté de l'OM, qui affronte Brest ce samedi au Vélodrome lors de la 3e journée de Ligue 1.

Le retour de l'ancien buteur sénégalais serait apprécié par de nombreux supporters marseillais.