Algérie: Attaf - Les entretiens avec le président ghanéen ont été 'très fructueux'

ACCRA — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf a qualifié les entretiens qu'il a eus, samedi à Accra, avec le président ghanéen, de "très fructueux", affirmant qu'ils ont fait ressortir "une totale convergence" de vues entre l'Algérie et le Ghana et entre les présidents des deux pays, M. Abdelmadjid Tebboune et son homologue Nana Akufo-Addo.

"Les entretiens avec le président Nana Akufo-Addo étaient très fructueux et ont fait ressortir une totale convergence de vues entre nos deux pays et nos deux présidents. Ils ont souligné l'attachement permanent et commun des deux parties au renforcement de la sécurité et de la stabilité au mieux des aspirations de nos peuples dans la région", a déclaré M. Attaf à la presse à l'issue de l'audience que lui a accordée le président ghanéen, au terme de la tournée dont il a été chargé par le Président Tebboune.

Le président ghanéen a également salué "le rôle constant et engagé du Président Abdelmadjid Tebboune au service des causes nobles à savoir le développement et la sécurité en Afrique", affirmant qu'il aspire à le rencontrer "dans un proche avenir" à l'occasion de la visite d'Etat qu'il effectuera en Algérie à l'invitation du président de la République.

Abordant la situation au Niger, M. Attaf a indiqué avoir informé le président ghanéen "des initiatives prises par son frère, M. Abdelmadjid Tebboune, pour renforcer la position et le rôle de la voie politique dans la résolution de cette crise", car cette voie "demeure, à nos yeux, la seule permettant d'atteindre les objectifs autour desquels s'unissent tous les peuples et Etats de l'Union africaine, et soutenus par la communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest".

Ces objectifs "clairement définis par le Président Tebboune, consistent en le respect total et strict du cadre juridique africain lié aux changements anticonstitutionnels de gouvernements, l'accent étant mis sur le profond attachement de l'Algérie au principe d'interdiction et de rejet de ces changements", a-t-il ajouté, rappelant que "notre pays a joué un grand rôle dans la cristallisation de cet objectif et sa consécration sur la scène continentale, et ce à l'occasion du Sommet de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) tenu à Alger en 1999", a-t-il ajouté.

Riche de ce capital, l'Algérie est naturellement "le garant principal et moral de ce principe central des relations africaines", a soutenu M. Attaf.

Parmi ces objectifs, figurent également "le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, et la réhabilitation totale de la gouvernance démocratique dans ce pays frère", a-t-il ajouté.

Il s'agit également, poursuit M. Attaf, de "préserver les acquis réalisés par le Niger au cours de la décennie écoulée aussi bien sur le plan de la concrétisation du modèle démocratique que sur le plan de la lutte contre le terrorisme et le soutien de la stabilité dans le pays de manière directe et dans la région de manière indirecte".

Le quatrième et dernier objectif vise, a-t-il expliqué, à "éviter au Niger et à toute la région les répercussions du recours à la force, et les dangers des interventions étrangères qui risquent d'embraser la situation dans ce pays et dans la région toute entière".