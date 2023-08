Congo-Kinshasa: Justice - La partie civile requiert la déchéance du mandat parlementaire de Mwangachuchu

Autre peine requise pour Mwangachuchu, la condamnation au paiement de dommages et intérêts de 4 milliards de dollars américains.

L'audience du 25 août dans le procès opposant l'auditeur général au député Édouard Mwangachuchu, devant la Haute Cour militaire siégeant à la prison militaire de Ndolo, a donné lieu aux réquisitoires de la partie civile défendant les intérêts de la République et du ministère public. La partie civile a requis contre le prévenu la déchéance du mandat parlementaire, la confiscation des armes et munitions découvertes à la SMB et la fermeture de ladite société. Autres sanctions requises par la partie civile contre Mwangachuchu, la condamnation au paiement de dommages et intérêts de 4 milliards de dollars américains et l'établissement des infractions de trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et détention illégale d'armes et munitions de guerre.

Quant au co-accusé de l'élu de Masisi, Robert Mushamalirwa, il a été sollicité de la Haute Cour des poursuites notamment pour complicité de trahison. Le ministère public a également rendu son réquisitoire contre Mwangachuchu. Il a sollicité cinq ans de servitude pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre, servitude pénale à perpétuité pour participation à un mouvement insurrectionnel et 20 ans de servitude pénale principale pour trahison. Le procès opposant l'auditeur général au député Édouard Mwangachuchu a débuté au mois de mars dernier. Il fait suite à la découverte d'une cache d'armes dans la concession de l'élu de Masisi.