Cote d'Ivoire: Digitalisation des opérations du Trésor - Plus de 30 milliards de FCfa encaissés en 2 ans

Moins de trois ans après son opérationnalisation, la plateforme digitale "TrésorPay-TrésorMoney" enregistre, déjà, de belles performances. Elle a, en effet, permis au Trésor public de recouvrer, entre le 1er janvier 2021 et le mois d'août 2023, plus de 30 milliards de F CFA et d'effectuer des paiements de masse à hauteur de 22 milliards de F CFA. L'information a été donnée, hier, par le directeur général adjoint du Trésor et de la Comptabilité publique, Arthur Ahoussi, au cours d'un point-presse, marquant le lancement officiel d'une campagne nationale de communication et de sensibilisation à cette plateforme digitale.

C'était dans les locaux de cette administration, au Plateau. Selon le conférencier, plus d'un million de comptes sont ouverts à ce jour sur cette plateforme. En outre, le montant total de transactions depuis l'opérationnalisation de cette plateforme s'élève à 115 milliards de FCfa. Prévue du 10 au 24 septembre 2023, la campagne nationale de communication et de sensibilisation s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Elle a pour but d'encourager les populations à ouvrir leur compte "TrésorPay-TrésorMoney" et à l'utiliser pour leurs opérations d'encaissement et de paiement de l'État.

En effet, soutient-il, "TrésorPay-TrésorMoney" permet une meilleure mobilisation des ressources domestiques et leur accroissement, la disponibilité, en temps réel, de l'ensemble des recettes collectées, la disponibilité immédiate de données économiques et financières de premier ordre, la mobilisation de l'épargne publique à travers les flux transactionnels. « A cela s'ajoute la contribution à la dynamique de l'économie numérique, l'accélération de l'inclusion financière, l'intégration de tous les moyens digitaux de paiement en vue de la réduction considérable de l'utilisation des fonds en numéraire dans les guichets », a-t-il soutenu.

Précisant que plusieurs opérations peuvent être menées à travers cette plateforme digitale, entre autres, le paiement des frais d'inscription de scolarité et d'examens scolaires, des taxes communales, des amendes forfaitaires, des contraventions, des frais d'hospitalisation, des redevances, des actes de justice, des bourses, des pensions, des primes, des aides, des indemnités, des allocations, des frais de missions. L'adjoint de Jacques Konan Assahoré a appelé les populations ivoiriennes à sécuriser davantage les deniers publics en adhérant massivement et en utilisant effectivement la plateforme "TresorPay-TresorMoney" pour les inscriptions des élèves, mais également pour toutes leurs opérations avec l'État de Côte d'Ivoire. Il a aussi assuré qu'il ne s'agit point de spolier les entreprises privées.

Mais plutôt de rétablir le Trésor public dans ses attributions, concernant le maniement des deniers publics. « Les transactions privées sont le champ des sociétés privées. Il y a une interopérabilité entre cette plateforme et les autres moyens de paiement. L'objectif final étant de digitaliser l'ensemble des flux financiers », a-t-il poursuivi. Précisant que cette plateforme est la résultante des directives communautaires de l'Uemoa. A ce jour, note-t-il, 20 ministères sur 32 que compte le gouvernement, 250 structures et bien d'autres sont déjà connectés à la plateforme.

