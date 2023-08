Sénégal: Ziguinchor - Installation du comité départemental du mécanisme de gestion des plaintes du projet ISMEA

Ziguinchor — L'adjoint au préfet de Ziguinchor (sud), Mamadou Lamine Diop a procédé, samedi, à l'installation du comité départemental du mécanisme de gestion des plaintes du projet « Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent » (ISMEA ), a constaté l'APS.

»Ce dispositif permet d'atténuer les craintes des populations lésées par ce projet selon le niveau et le degré. Il permet d'avoir plus de transparence », a expliqué à des journalistes le directeur régional de l'action sociale de Ziguinchor, Seydou Nourou Thiam au terme de l'atelier d'installation dudit comité, ajoutant: »Nous voulons que les communautés se sentent concernées par le projet ISMEA ».

Il a précisé que les volets qui concernent la justice tels que le viol, les abus sexuels et le harcèlement ne seront pas traités par le comité mis en place.

D'une durée de cinq ans, le projet « Investir dans la Santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent » (ISMEA) est financé par la Banque mondiale à hauteur de 110 milliards de francs CFA et mis en oeuvre par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Il a été lancé en fin 2019.

»Ses principales actions sont portées vers l'amélioration de la disponibilité de services de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de l'adolescent et une nutrition de qualité « , avait expliqué à l'APS la chargée de programme du projet ISMEA, Arame Ndiaye Camara lors d'un atelier de restitution du processus de ciblage des adolescentes bénéficiaires du projet.

Elle avait aussi cité »la promotion de la santé et l'autonomisation des adolescentes et des femmes, le soutien aux réformes visant à renforcer la gouvernance, l'équité et la durabilité du financement dans le secteur de la santé ».

Près de 8.000 adolescentes des départements de Ziguinchor et d'Oussouye issues du registre national unique (RNU) sont enrôlées dans le projet »Investir dans la santé de la mère, de l'enfant et de l'adolescent » (ISMEA) pour leur réinsertion socioéconomique et leur maintien à l'école.

Le comité départemental du mécanisme de gestion des plaintes du projet ISMEA a reçu du matériel de travail.