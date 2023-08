Congo-Brazzaville: Députation nationale - Bazil Palambwa brigue l'un de six sièges d'Idiofa

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a publié une liste provisoire de plus de 23 mille candidats députés nationaux dont les dossiers ont été jugés recevables. Le chassé-croisé a d'ailleurs été déjà lancé avec cette période qui précède la campagne électorale. Et dans la province de Kwilu, issue du démembrement de l'ex-province de Bandundu, l'heure est à la pré-campagne avec moult sensibilisations. Notons que la circonscription d'Idiofa dans cette province a enregistré plus ou moins quatre cents candidats pour six sièges.

Retenu par la Centrale électorale, Bazil Palambwa Intsar fait partie de six candidats de l'Alliance des démocrates chrétiens du Congo de la princesse Adèle Kayinda, qui soutient haut et fort la réélection du président Félix Antoine Tshisekedi pour un second mandat à la tête du pays. Et dans le cadre de l'implantation du parti, Bazil Palambwa a effectué une descente à Idiofa où il a fait une grande mobilisation, appelant la population à accorder massivement un second mandat au président Félix Tshisekedi. Il a, par ailleurs, sensibilisé pour un vote utile à la députation nationale.

Expert au comité national du désarmement et sécurité internationale depuis quelques années et témoin des besoins et des aspirations de la population d'Idiofa, il se dit être toujours passionné pour le bien-être de sa communauté. Une fois élu et fort de son expérience, Bazil Palambwa entend être un défenseur des voix et droits de ses électeurs, et pourra aborder les questions majeures touchant sa communauté, entre autres, le manque d'adduction à l'eau potable, la carence d'infrastructures de base, etc. « Je suis convaincu qu'il est temps de créer un changement positif... je crois fermement à la nécessité d'un gouvernement ouvert et responsable, qui rend des comptes à ses citoyens », a-t-il affirmé.

%

Aussi promet-il à sa base d'organiser régulièrement des réunions publiques, des consultations citoyennes. « Ensemble, nous pouvons construire un avenir meilleur pour notre communauté. Mon engagement envers vous, en tant que député, est de consolider nos efforts collectifs pour lutter contre les inégalités, encourager le développement économique durable et promouvoir une gouvernance responsable », a-t-il assuré à ses électeurs.

L'histoire va retenir que son père, le patriarche Daniel Palambwa Andzwa Empak, décédé le 24 mai dernier à 101 ans, fut député national d'Idiofa dans les années post indépendance (élection de 1965 et réélu en 1977), après avoir longtemps oeuvré dans l'enseignement et accompli d'autres tâches apostoliques au sein de l'Eglise catholique au pays. Le fils va ainsi reprendre le flambeau du père dans le Kwilu.