Algérie: Mascara - Coup d'envoi des festivités de la 10e édition des 'Journées de l'art guenaoui'

MASCARA — Le coup d'envoi de la 10ème édition des "Journées de l'art guenaoui" a été donné, samedi, à la Maison de la culture "Abi Ras-Ennaciri" de Mascara sous le slogan "Diwan, un art algérien authentique".

L'ouverture de cette manifestation, organisée par la Maison de la culture "Abi Ras-Ennaciri" de Mascara, a été marquée par la tenue de plusieurs expositions mettant en exergue des habits traditionnels portés par les membres de troupes "guenaouies" ainsi que des instruments de musique à cordes propres à ce art, tels que le "Goumbri" et "Tadinit".

Une exposition de photographies de troupes locales et leur participation à des festivals locaux, nationaux et internationaux a été également organisée à cette occasion. Ces expositions ont drainé un bon nombre de visiteurs qui s'intéressent au genre Guenaoui de la wilaya, en plus d'hommes et femmes qui activent dans divers domaines artistiques.

En outre, une soirée musicale sera animée, samedi à la Maison de la culture de Mascara, par les associations "Aïn Soltane Baba Ali" de Mascara et "Noudjoum Ellil" de Sig.

Au programme de cette manifestation de trois jours, des soirées dans le genre "guenaoui" et "Diwan" qui seront animées par la troupe "Sidi Blel" et "Belaïlia" de la commune de Mohamamdia, "Errachidia" et "Sidi Blel" de Mascara et "Choubban Guenaoua" d'Alger.

Le programme prévoit aussi une conférence intitulée "Ahl Diwan entre le passé et le présent" qui sera animée par un spécialiste de la chanson guenaoui, selon les organisateurs.

L'organisation de cette manifestation vise à découvrir des voix prometteuses dans le genre "guenaoui" et "Diwan", à renforcer des efforts de sauvegarde de ce patrimoine de la région et à faire connaître au public local ce style de chansons, selon la même source.