Maroc: Les colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, 'une initiative culturelle aux dimensions humaines nobles' (Parents de bénéficiaires)

Al Qods — Plusieurs parents et tuteurs d'enfants d'Al-Qods participant à la 24è édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods ont salué cette opération placée sous le haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, soulignant qu'elle constitue "une initiative culturelle aux dimensions humaines nobles".

Dans des déclarations à la MAP depuis Al-Qods, ils ont affirmé que les différentes activités programmées dans le cadre de ces colonies ont apporté une véritable valeur ajoutée pour les enfants participants qui avaient avidement besoin d'initiatives de ce genre.

Les parents et tuteurs des enfants Maqdessis ont relevé avec satisfaction la chaleur de l'accueil réservé à leurs enfants et les conditions du séjour, se réjouissant tout particulièrement du fait que l'opération s'est clôturée par un geste royal noble à travers l'audience accordée par SAR la Princesse Lalla Hasnaa aux participants, ce qui a rempli leur coeur et celui de leurs familles d'une joie incommensurable.

Ils ont rappelé l'écho positif que les précédentes éditions avaient eu chez les enfants, leurs familles et les habitants de la ville sainte, ce qui a conduit d'année en année à la multiplication du nombre d'enfants désirant bénéficier de cette expérience.

Ils ont, à cette occasion, exprimé leurs sincères remerciements et leur gratitude au Maroc, à Sa Majesté le Roi et aux responsables de la colonie, soulignant que cette initiative représente un autre pont de communication entre Al Qods et le Maroc.

La colonie de vacances, organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, président du comité Al Qods, et à l'initiative de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, reflète la sollicitude particulière dont le Souverain, que Dieu le préserve, entoure la ville sainte et ses habitants.

Cette initiative intervient pour renforcer le travail de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, qui vise à soutenir la ville sainte et ses habitants, à travers plusieurs projets ayant un impact clair et évident sur la population d'al Qods, en particulier les femmes, les enfants et les personnes en situation précaire.