Congo-Brazzaville: Quand les contre-témoignages vident les sectes religieuses !

Il naît peu à peu au sein des assemblées et sectes religieuses une certaine opinion qui voudrait aller à l'encontre de tous ces témoignages montés de toutes pièces que l'on vit nuit et jour. Ces contre-témoignages surprennent des responsables religieux, à savoir diacres, évangélistes, pasteurs, apôtres et autres, car ils sont imprévisibles. Et contrairement aux témoignages qui susciteraient des adhésions au sein de ces entités religieuses, les contre-témoignages vident ces églises.

Que l'on veuille ou non, ces témoignages sont pour la plupart préparés pour attirer des adeptes. C'est ce que les hommes religieux eux-mêmes appellent par le moment de recherche des nouvelles âmes, c'est-à-dire des nouveaux fidèles. Nombreux sont des fidèles qui commencent à se fatiguer de ces témoignages mensongers . « Pourquoi ce ne sont que les mêmes qui font des témoignages ? » s'est interrogée une fidèle. Aucun contre-témoignage n'est permis dans ces milieux. Mais comme dit l'adage populaire : "On peut tromper mille personne une fois. Mais on ne peut pas tromper mille personnes mille fois". On finira toujours par découvrir le pot aux roses.

Dans deux assemblées religieuses d'une localité, certains fidèles abusés par leurs responsables à travers des témoignages montés de toutes pièces ont eu le courage de faire des contre-témoignages lors d'un culte. Cela a bouleversé les autres fidèles et les pasteurs n'ont pas pu arrêter le tohu-bohu suscité par ces contre-témoignages. Après les démentis, ces milieux religieux ont perdu presque la moitié de leurs fidèles. Ces témoignages commencent aussi à déranger de nombreux non-croyants et croyants. En des termes simples, témoigner c'est dire sans mentir ce que l'on a vécu. Mais on constate que ces témoignages ne relèvent pas de la réalité. Pire encore, cela se dit de plus en plus par certains fidèles, ces témoignages sont monnayés, c'est-à-dire les fidèles sont payés pour déverser ces mensonges.

L'opinion contraire et déstabilisante qui commence à prendre corps dans ces milieux religieux trouve aussi ses adhérents. Lors des moments de ces « contre-témoignages », on entend des fidèles qui se plaignent pour ne pas avoir reçu de guérison ou un salut quelconque. Vous, responsables religieux, cessez d'obliger les fidèles à témoigner comme vous le souhaitez.

Suivez mon regard !