Angola: Le développement durable parmi les priorités de la CPLP

Sao Tomé et Principe — La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) a réaffirmé dimanche son engagement à réaliser un développement économique, social et environnemental de manière durable et équilibrée.

Cet engagement est exprimé dans la déclaration de Sao Tomé, publiée à l'issue du XIVe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation fondée le 17 juillet 1996.

Pour concrétiser cette intention, la communauté propose de mobiliser les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 de développement durable, un document qui contient 17 objectifs.

La réunion a encouragé la création de programmes de mobilité et d'échange pour les jeunes de la CPLP, en vue de renforcer le dialogue, l'échange d'expériences et la mise en réseau.

La mesure vise à intensifier les échanges dans le secteur de l'éducation, de la formation, de la culture, des associations, du volontariat, du sport, des droits de l'homme et du développement durable.

Dans la capitale de Sao Tomé et Principe, la CPLP a réitéré la nécessité d'une reprise économique après la pandémie de Covid-19, afin de préserver et de créer des emplois décents, des revenus et une capacité de production.

Les chefs d'État et de gouvernement ont aussi reconnu l'importance de l'action multilatérale en termes de renforcement des capacités, dans le contexte de la promotion du commerce, de l'investissement, de l'emploi et de la protection sociale.