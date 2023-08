Angola: João Lourenço réaffirme le 'rôle prépondérant' des jeunes

Sao Tomé et Principe — Le Président de la République, João Lourenço, a réaffirmé dimanche le rôle prépondérant des jeunes dans le progrès des États membres de la CPLP et la croissance de l'organisation.

Intervenant dans le débat politique sous le thème "Jeunesse et Durabilité", le Chef de l'État angolais a défendu un plus grand investissement dans l'éducation et la formation technico-professionnelle des jeunes, en vue d'une société saine et de nations résilientes.

Lors du débat tenu lors du XIVe Sommet de la CPLP, João Lourenço a souligné que les hypothèses susmentionnées (société saine et nations résilientes) permettent la préservation des valeurs culturelles, de l'identité, de l'histoire, de l'indépendance et de la souveraineté nationale.

"La patrie est notre mère, c'est pourquoi nous avons la responsabilité de préparer en permanence nos jeunes à la nécessité de défendre (...) ses symboles, le drapeau, les insignes et l'hymne national et les principaux organes de souveraineté", a-t-il exprimé.

Le Président João Lourenço a ajouté que chacun est appelé à la responsabilité d'éduquer, de former et de préparer les jeunes générations, la famille, l'école, la communauté, les gouvernements et l'Église.

L'homme d'État angolais a souligné la nécessité pour les pays de générer davantage d'emplois, principalement pour les jeunes qui terminent une formation académique et professionnelle.

A la même occasion, le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, a défendu une plus grande attention et inclusion des jeunes dans tous les domaines de la vie des États.

Il a jugé urgent de donner davantage de voix à la jeunesse et a salué l'engagement du Sommet en faveur de la durabilité, de l'éducation, de la santé ainsi que de la solidarité sociale en faveur de l'action climatique et de la biodiversité.

Pour sa part, le Président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema, a déclaré qu'il croyait que la jeunesse pouvait jouer un rôle crucial dans le développement futur des pays membres.

Obiang Nguema a défendu l'ouverture de la CPLP aux autres cultures, considérant la coopération entre les peuples comme un patrimoine mondial.

La plupart des hommes d'État présents à la réunion ont apprécié l'attention portée à la jeunesse, à la stabilité et à la consolidation de la démocratie dans la communauté.