Afrique de l'Ouest: La Guinée-Bissau accueille le prochain sommet de la CPLP

Sao Tomé et Principe — La Guinée-Bissau assumera la présidence tournante de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), entre 2025 et 2027, ainsi que le Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

L'annonce a été faite ce dimanche par le Président de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, lors du XIVe Sommet des chefs d'État et de gouvernement.

La Guinée-Bissau devrait succéder à Sao Tomé et Principe, qui a pris ce dimanche la direction de l'organisation.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance suprême de la CPLP. Il a la responsabilité de définir et d'orienter la politique et les stratégies générales de l'organisation.

Fondée le 17 juillet 1996, la CPLP compte comme États membres l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, Sso Tomé et Príncipe et le Timor oriental.