Togo: Et la reine de la Maritime et Plateaux, c'est Nathalie Yao-Amuama !

Après la Super régionale de Kara, le 14 Juillet dernier, la Super régionale de Lomé, a livré son verdict hier Samedi au terme d'une soirée feutrée, qui a permis au Comité Miss Togo, aidé par le jury, de retenir 16 autres filles pour la finale nationale du 02 Décembre 2023. Et le chemin semble être bien balisé pour une finale de rêve dans quelques mois.

En effet, au cours de la soirée de la Super régionale Maritime et Plateaux, c'est Nathalie Yao-Amuama qui a été élue Miss régionale, accompagnée de Géneviève Epiphanie Birénam Teno et Grâce Bénédicta Kamassa, respectivement 1ère et 2ème dauphines.

Pour en arriver à ce dénouement, les 26 candidates en compétition se sont illustrées à travers diverses épreuves à savoir, celles de présentation et de réponse à une question principale d'intelligence, sortie en tenue de vérité, le passage en tenue tradition avec exécution d'une danse du terroir togolais (Agbadja, Kamou, Bobobo, Blékété, Gota ou Asafotsè...). Et c'est au terme de ces différentes épreuves qui le jury a consacré les 16 retenues pour rejoindre les 12 déjà retenues à Kara.

Tout a été fait pour ne pas déplaire au public et le président du Comité Miss Togo, Gaspard Baka, ne pouvait que s'en réjouir. « Je l'ai trouvé agréable. C'est une soirée qui a suivi le conducteur et le timing indiqué. Les résultats ont été acceptés par le public qui a applaudi. Moi en tant qu'organisateur, je suis déjà satisfait et je me réjouis », a-t-il déclaré. De la période qui sépare de la grande finale, il fait déjà des projections. « Elle sera organisée autrement. Nous allons mettre des touches particulières, refaire, retourner les petits plats dans les grands. Nous ne sommes pas encore prêts, puisque nous venons juste de finir les super régionales », avertit M. Baka.

Heureuse élue de cette soirée de Super Régionale Lomé, Nathalie Yao-Amuama, justifie son couronnement par le travail et les efforts fournis. Titulaire d'une Licence en Chimie, la Miss Super Régionale Lomé, est âgée de 22 ans et mesure 1,77m.

Bonne chance donc aux 28 candidates qui vont rivaliser d'ardeurs et d'abnégation au travail durant les semaines et mois qui viennent pour aller titiller la couronne de Miss Togo qui depuis Décembre 2022 est sur la tête de Miss Chimène Moladja.

A noter que cette soirée de Super Régionale Lomé a été agrémentée par les prestations de certains artistes togolais de la chanson, dont Almok, Kiko et R-Alicia.