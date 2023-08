Cote d'Ivoire: Industrie de la mode - Abidjan accueille la première 'Fashion week' en décembre 2023

Abidjan vivra au rythme de la mode et de l'excellence créative africaine lors de la première édition du « Fashion week » qui se déroulera du 5 au 10 décembre 2023, sur le thème : « The new future ».

Un événement porté par le designer Elie Kuame (Fondateur de la maison de couture éponyme) et soutenu par le ministère de la Culture et de la Francophonie.

« Fashion week » vise à mettre en lumière l'écosystème de la mode africaine, ses créateurs et les savoir-faire artisanaux d'exception. Cet espace de créativité et d'innovation sera le lieu où les nouvelles tendances et les idées audacieuses se rencontreront.

Dans cette optique, « La fashion week Abidjan » (Lfwa) instaurera le label « Born in Africa » afin de valoriser les artisans africains et promouvoir leurs créations uniques.

« La fashion week Abidjan a pour objectif de réunir les acteurs clés de l'industrie en Afrique de l'ouest. Afin de stimuler les échanges et de favoriser la collaboration autour des sujets et enjeux stratégiques liés au secteur du luxe en Afrique. Elle vise également à sensibiliser les pouvoirs publics et les investisseurs à l'importance de valoriser et d'accompagner l'industrie de la mode dans les pays africains », explique Elie Kuame, Fondateur et promoteur de l'événement.

Avant d'ajouter : « en matière de mode, Abidjan mérite amplement sa place. La Côte d'Ivoire s'est toujours distinguée par le dynamisme et le prestige de ses créateurs. Aujourd'hui, il est primordial de rassembler les compétences, de partager les connaissances afin de redéfinir de façon factuelle les industries créatives ivoiriennes. »

Les créateurs de mode ont habillé d'importantes personnalités issues de divers univers, à savoir Michaël Jackson, Fally Ipupa, Yemi Alade, Black M, Youssoupha, Nelson Mandela, ou encore Alpha Omar Konaré.

La fashion week Abidjan sera marquée par une série d'événements et d'activités. Outre les défilés de mode mettant en avant les dernières collections des créateurs émergents et établis du continent, l'événement propose des masterclass, des ateliers et des conférences ouvertes au grand public.

Des prix d'honneur seront également décernés aux artisans talentueux qui contribuent à la richesse et à la diversité de l'industrie de la mode en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'ouest. Ce, afin de célébrer et récompenser l'excellence africaine.

Ouvert aux créateurs du monde entier, La fashion week Abidjan proposera également une Exposition rétrospective exceptionnelle sur la mode ivoirienne, depuis sa genèse jusqu'à ses plus récents défilés.

Une correspondance particulière