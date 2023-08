Afrique Centrale: João Lourenço arrive à São Tomé pour le Sommet de la CPLP

São Tomé — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce dimanche matin, à São Tomé et Príncipe, pour participer au XIVe Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP).

Au cours du Sommet, l'homme d'État angolais cédera la présidence tournante de l'organisation, pour une période de deux ans, à son homologue de São Tomé et Príncipe, Carlos Vila Nova.

Le programme de la réunion prévoit une intervention du Chef de l'Etat angolais, après le discours de bienvenue de son hôte, Carlos Vila Nova.

Dans le cadre du Sommet, João Lourenço devrait être distingué par le prix José Aparecido de Oliveira, qui honore des personnalités et des institutions qui se distinguent dans la défense et la promotion des principes et valeurs de la CPLP.

Il s'agit d'une distinction instituée en 2011 et de caractère biennal.

L'ordre du jour du Sommet prévoit également la présentation des « Priorités du mandat de São Tomé et Príncipe pour la période 2023-2025 » et un débat politique sur « Jeunesse et durabilité dans la CPLP », cette dernière étant le thème du mandat de São Tomé et Principe.

Le conclave devrait également débattre de la reconduction du secrétaire exécutif de la CPLP, Zacarias da Costa.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance suprême de la CPLP. Ses responsabilités sont de définir et d'orienter la politique et les stratégies générales de l'organisation.

L'organisation, fondée le 17 juillet 1996, regroupe l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental.