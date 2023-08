Afrique Centrale: João Lourenço en route pour São Tomé et Príncipe

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a quitté le pays vers 9 heures du matin, en route pour São Tomé et Príncipe, où il participe ce dimanche à la XIV Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CPLP.

Selon le secrétaire du Président de la République chargé des Affaires Institutionnelles et de la Presse, Luís Fernando, João Lourenço et la Première Dame, Ana Dias Lourenço, rentreront à Luanda en fin d'après-midi du même jour.

Lors de ce XIVe Sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de langue portugaise, São Tomé et Príncipe assumera, pour deux ans, la présidence de l'organisation, en remplacement de l'Angola.

Ledit Sommet constitue l'organe suprême de la CPLP, ayant les pouvoirs, entre autres, de définir et d'orienter la politique générale et les stratégies de l'organisation, l'adoption des instruments juridiques nécessaires et la mise en oeuvre des statuts.

La CPLP consacre la coordination politique et diplomatique, le respect de l'indépendance et de l'égalité de souveraineté, la non-ingérence dans les affaires intérieures et la défense de l'intégrité territoriale des États membres.

L'organisation propose de promouvoir la paix, la démocratie, les droits de l'homme, ainsi que le développement et la justice sociale, et intègre le Brésil, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, le Mozambique, le Portugal, São Tomé et Príncipe et le Timor oriental.

Elle a été fondée le 17 juillet 1996 et a eu à plusieurs reprises l'Angola comme président tournant.