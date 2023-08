Congo-Kinshasa: Primera Gold ambitionne de produire 1000 Kilos d'or par mois à fin 2023

Primera Gold a acheté et exporté plus de 3 000 Kilos d'or en début de ce deuxième semestre 2023, l'équivalent d'environ 190 millions USD. Cette entreprise publique entend atteindre la barre de 1000 Kg d'or le mois d'ici la fin de l'année en cours, a annoncé à la presse ce samedi 26 août à Bukavu (Sud-Kivu) son directeur général.

La performance de Primera Gold est due à la bancarisation du système d'achat et vente de l'or artisanal et l'intensification de la lutte contre la fraude minière.

« Il était question de lutter contre la contrebande. Et on a quitté de 29 Kg d'or au mois de janvier 2023, on est passé à 150Kg /mois, et au mois de juin on est arrivé à plus de 550 Kg par mois. Et on a exigé que tous les négociants qui travaillent avec Primera Gold aient des comptes bancaires, et je peux vous assurer qu'à ce jour, pour nos paiements, on est à 95% des paiements bancarisés, ce qui n'a jamais existé dans le monde aurifère », a expliqué le directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'Etat, Joseph Kazibaziba.

Toutefois, a-t-il estimé, la lutte contre la contrebande est une affaire de tous.

La société travaille maintenant pour atteindre la capacité d'achat et exportation de 1000 Kg de l'or par mois.

« Et déjà pour les sept derniers mois, nous sommes déjà à plus de 3 tonnes d'or que nous avons achetées, commercialisées en toute transparence, et exporté et transformé jusqu'au marché de consommation », s'est félicité Joseph Kazibaziba ; tout en reconnaissant que ce n'est pas encore suffisant.

A ce jour, 1Kilo d'or revient à 63 000 USD sur le marché mondial.