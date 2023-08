Afrique du Nord: i24News annonce que Benjamin Netanyahu se rendra bientôt au Maroc

La chaine de télévision, i24News a affirmé vendredi que Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, rendra visite prochainement au Maroc sans, toutefois en préciser la date exacte.

« Netanyahu devrait se rendre en République tchèque, pour assister à une réunion entre les deux gouvernements, puis à une réunion avec Erdogan en Turquie, et au Maroc sur invitation du Souverain, en Chine ainsi qu'à la Conférence des Parties sur les changements climatiques (COP 28) qui aura lieu à Dubaï (du 30 novembre en 23 décembre 2023)», a mis en avant la chaine israélienne, tout en affirmant que Benjamin Netanyahu effectuera le 3 septembre une visite officielle de deux jours à Chypre, au cours de laquelle il participera à une réunion tripartite des dirigeants d'Israël, de Chypre et de la Grèce.

A rappeler que S.M le Roi, Mohammed VI, a récemment invité le Premier ministre israélien à une visite officielle au Maroc.

« Comme je vous ai indiqué lors de notre entretien téléphonique du 25 décembre 2020, vous êtes le bienvenu pour effectuer une visite au Maroc, à des dates à notre meilleure convenance mutuelle, à définir par la voie diplomatique », a souligné le Souverain dans un message adressé en juillet dernier à Benjamin Netanyahu.

Et d'ajouter que cette rencontre « permettra d'ouvrir de nouvelles possibilités pour les relations bilatérales entre le Maroc et Israël » et « sera, aussi, une occasion pour promouvoir les perspectives de la paix pour tous les peuples de la région, ayant à l'esprit le contenu de la Déclaration tripartie signée le 22 décembre 2020 entre le Royaume du Maroc, les États-Unis d'Amérique et l'Etat d'Israël, y compris en ce qui concerne les principes devant guider la résolution du conflit israélo-palestinien ».

Dans ce même message, le Souverain a salué la décision « clairvoyante » d'Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume sur ses provinces sahariennes, car elle «s'inscrit dans la dynamique internationale irréversible qui voit de nombreux pays, de toutes les régions du monde, favoriser une solution politique définitive à ce différend régional anachronique, sur la base de l'initiative marocaine d'autonomie pour la région du Sahara et dans le cadre de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume », a mis en avant Sa Majesté le Roi qui s'est dit confiant que la position claire prise par Benyamin Netanyahu, au nom de l'Etat d'Israël, au sujet de la marocanité du Sahara, «est de nature à renforcer davantage les liens entre le Maroc et Israël», l'assurant de son engagement ferme et constant.