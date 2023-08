Ile Maurice: JIOI 2023 l Judo - Maurice décroche trois médailles d'or

La première journée de compétition en individuel a été fructueuse pour l'île Maurice, avec trois médailles d'or remportées sur les sept en jeu. La première à s'imposer fut Sarah Sylva dans la catégorie des -52 kg. Toute émue, elle a déclaré à Fabien Hector, l'attaché de presse du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs : «C'était un challenge et je l'ai fait pour mon fils. Cela me procure une immense fierté. Je remercie toute la population mauricienne et tous ceux qui m'ont soutenue et accompagnée tout au long de ma préparation et d'avoir cru en moi.»

Elle fut suivie par Christiane Legentil. Victorieuse en 2019 en -52 kg, elle s'est offert le doublé, cette année, avec une consécration en -57 kg. Kimberley JeanPierre s'est aussi invitée dans la fête en s'imposant chez les -63 kg. Engagée dans la finale des -48 kg, Priscilla Morand s'est, elle, malheureusement inclinée.

L'île Maurice a aussi remporté cinq médailles de bronze par l'entremise de Winsley Gangaya (-60 kg), Ivan Flora et Loïc Ravina (-66 kg), Louis Daniel Begué (-73 kg) et Onorine Begué (-57 kg). Outre Louis Bégué, les quatre autres en sont à leur première participation aux JIOI.

2e journée : au moins quatre finales à notre portée

Place aujourd'hui à la deuxième et dernière journée de compétition en individuel avec des combats prévus dans sept catégories. On a des combattants susceptibles de se retrouver sur la première marche du podium, tant en masculin qu'en féminin.

%

On a Rémi Feuillet chez les -90 kg. Il est le champion en titre de la catégorie. Il faut rappeler qu'il s'était imposé de brillante manière en 2019. Depuis, il a ramené quelques autres médailles à Maurice. La dernière étant celle en argent acquise aux Jeux du Commonwealth l'an dernier. Feuillet a aussi engrangé quelques médailles aux Championnats d'Afrique ces dernières années. On se rappelle également de sa 7e place aux Championnats d'Afrique en 2021. Il sera, à coup sûr, l'un des principaux prétendants à la victoire.

Sébastien Perrine sera aussi à surveiller chez les +100 kg. Il a beaucoup progressé. Une progression symbolisée, d'ailleurs, par la médaille de bronze qu'il avait remportée aux Jeux du Commonwealth, à Birmingham, l'année dernière. Sébastien Perrine aura une belle carte à jouer.

Chez les filles, on suivra avec attention le parcours de Noémie Evenor en -78 kg. Elle avait participé à l'édition 2019 et remporté la médaille de bronze chez les -70 kg. Elle monte cette fois-ci de catégorie mais a beaucoup progressé depuis la dernière fois. Elle a aussi acquis plus de maturité. Les observateurs le placent parmi les favorites pour la victoire.

Enfin, on a Tracy Durhone en +78 kg, fraîchement médaillée d'or aux derniers Jeux de la Francophonie en République démocratique du Congo. Ce succès a certainement décuplé sa motivation et sa détermination. En 2019, elle avait remporté l'argent. L'or viendra prouver qu'elle a passé un cap.

Les Mauriciens en lice ce dimanche

Masculin

-81 kg : William Edouard, Daniellito Rosidor-Perrine

-90 kg : Rémi Feuillet, Joachim André

-100 kg : Hardley Begué, Andy Blanche

+100 kg : Sébastien Perrine, Hansley Begué

Féminin

-70 kg : Alexsha Agathe, Mariana Joseph

-78 kg : Noémie Evenor, Melissa St-Pierre

+78 kg : Tracy Durhone, Christiana Emilien