Congo-Kinshasa: Processus électoral - Des associations de jeunes contre l'annulation de l'élection des conseillers communaux en dehors des chefs-lieux

La Nouvelle génération, une plateforme regroupant plusieurs associations des jeunes, s'insurge contre la décision de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) de n'organiser l'élection des conseillers communaux que dans les chefs-lieux des provinces.

Dans une conférence de presse samedi 26 août à Kinshasa, le président de structure, Totoro Mukenge a dénoncé cette décision contenue dans le communiqué de la CENI daté du 22 août dernier.

« Et d'ailleurs ce n'est même pas nous qui dénonçons cela, c'est la constitution qui garantit ce droit à tous les citoyens. Et vous êtes sans ignorer que la grande majorité de notre population vit dans nos villages, ainsi que nos communes rurales. Et ce sont eux les victimes de toutes ces malversations et conséquences de la mauvaise gestion de notre pays », a-t-il martelé.

Selon Totoro Mukenge, cette décision de la CENI réduit l'opportunité pour plusieurs jeunes d'accéder à la gestion de la chose publique, et contribuer ainsi au développement du pays :

« Cette jeunesse s'était préparée pour enfin se représenter dans ces milieux et pouvoir participer à la gestion de la chose publique. Et par conséquent, pour nous c'est une déception totale, puisque la population congolaise voudrait que leur droit soit respecté mais il y a une violation flagrante, et de la constitution, et de la loi électorale ».

Il invite par conséquent tous les jeunes de la RDC à dire non à « cette violation » et à exiger l'élection des conseillers communaux dans toutes les entités territoriales.

« Les jeunes doivent réellement se lever pour que leurs voix soient attendues, et qu'ils puissent participer à la gestion du pouvoir à tous les niveaux, et à pouvoir faire entendre leurs intérêts. Cela en conformité avec les recommandations du conseil de sécurité des nations unies, telles que reprises dans la résolution 2250, portant l'agenda jeunesse, paix et sécurité dont notre pays est signataire et a déjà entamé le processus de mise en œuvre par la rédaction et la validation de son plan d'action national, Pan-2250 », a lancé le président de la Nouvelle génération.