Ile Maurice: Navin Ramgoolam au sujet de Roshi Bhadain - «Sa pé rod vinn PM (...)»

Les trois leaders de l'alliance de l'opposition, Navin Ramgoolam, Xavier-Luc Duval et Paul Bérenger étaient face à la presse hier samedi 26 août. Le sujet principal tournait autour de leur prochain rassemblement. Un meeting qui aura lieu à Flacq, le 22 septembre prochain pour les circonscriptions n°ᣵ 8, 9 et 10.

Navin Ramgoolam est dans la foulée une nouvelle fois revenu sur les congrès de Mare-d'Albert et de Vacoas en précisant que les photos parlent d'elles-mêmes en ce qu'il s'agit de la taille de la foule. Il a expliqué qu'après Flacq, il sera question de Port-Louis, puis du n°14. Des rassemblements seront par la suite organisés dans les n°ᣵ 18, 19 et 20 puis 5, 6 et 7. Le chef de file du Parti travailliste a en outre commenté l'incident concernant la liste électorale tout en précisant que «le commissaire électoral a par la suite reconnu son erreur et l'a corrigée. Je n'attaque pas le commissaire, mais il y a des personnes qui ont des penchants pour le MSM au sein de l'Electoral Supervisory Commission».

L'ancien Premier ministre s'est ensuite une nouvelle fois attardé sur les allégations «mensongères» de Roshi Bhadain à son encontre. Réitérant le fait qu'il a déjà remboursé son emprunt, Navin Ramgoolam n'a pas manqué des rappeler les agissements du leader du Reform Party dans l'affaire BAI. «Sa pé rod vinn PM (...)»

Xavier-Luc Duval a, lui, parlé d'une alliance qui est synonyme d'alternance et de crédibilité et qui part largement avec le statut de favori que ce soit pour les élections municipales ou générales. Pour ce qui est du programme, il a lancé un appel à la population pour des suggestions. Il a aussi parlé des nombreuses questions qui interviennent avec les modalités du pré-scolaire gratuit. Ce sera selon lui un vrai défi et il faudra que ces subventions viennent rehausser le niveau, a insisté le leader du PMSD.

Paul Bérenger a également abordé le sujet en indiquant qu'il y a beaucoup de confusion et qu'il faudra «metlatet ansam pou enn réform» en ce qu'il s'agit du préscolaire. Le chef de file du MMM a également évoqué le problème de la main-d'oeuvre étrangère, en soutenant qu'il faut des conditions humaines acceptables pour les travailleurs, tout en proposant que l'alliance discute avec Rezistans ek Alternativ pour dégager des solutions face à ce problème.