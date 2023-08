Afrique: Sao Tomé et Principe assume la présidence de la CPLP

Sao Tomé — La République démocratique de Sao Tomé et Principe a assumé dimanche la présidence tournante de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), en remplacement de l'Angola.

Au cours des deux prochaines années, Sao Tomé et Principe aura pour thème de son mandat « Jeunesse et durabilité », la même devise qui guide la XIVe Conférence des chefs d'État de gouvernement de la Communauté.

Dans son discours, après avoir félicité la performance de la présidence angolaise, le Chef de l'État de Sao Tomé et Principe, Carlos Vila Nova, a souligné le fait que l'Angola avait "mis au défi" la CPLP d'introduire le pilier de la coopération économique et commerciale.

"L'Angola a inauguré le pilier de l'économie et de l'augmentation des affaires, comme l'un des éléments rassembleurs et dont l'effet immédiat se reflète dans la création des matières économiques et commerciales au sein du secrétariat exécutif", a souligné le président Carlos Vila Nova.

Il a déclaré qu'il était possible et souhaitable que la CPLP surveille la dynamique des sociétés respectives et contribue à faciliter et renforcer les investissements dans le commerce et à encourager les jeunes entrepreneurs. Carlos Vila Nova a toutefois rappelé : que la devise « Jeunesse et durabilité » doit mobiliser les efforts pour relever les défis de la jeunesse inhérents à la formation, à l'emploi, au logement et à l'avenir collectif.

Pour le président de Sao Tomé et Principe, « Jeunesse et durabilité » est devenu un thème central sur la scène mondiale, les jeunes générations étant reconnues comme catalyseurs des changements nécessaires.

Le Sommet des chefs d'État et de gouvernement est l'instance suprême de la CPLP. Il a la responsabilité de définir et d'orienter la politique et les stratégies générales de l'organisation.