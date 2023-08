Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du28 Aout 2023

Rca : Nouveaux éclairages sur la rencontre stratégique entre Touadéra et Prigojine -

Une révélation captivante émanant du journal de renom WASHINGTON POST suscite un vif intérêt au sein de la sphère géopolitique. Selon le rapport du quotidien, Evguéni Prigojine, personnage éminemment controversé, aurait effectué une visite inattendue à Bangui, la capitale de la République centrafricaine, quelques jours avant sa tragique disparition dans le crash de son jet privé près de Moscou en Russie. Lors de ce séjour énigmatique, Prigojine aurait eu une rencontre décisive avec le chef de la junte centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra. Les sources du WASHINGTON POST indiquent que les entretiens entre Prigojine et Touadéra portaient sur le renforcement des liens entre le groupe Wagner, une société de mercenaires russe notoire, et le régime en place à Bangui. Il semblerait que Touadéra ait exprimé le désir d'accueillir davantage de mercenaires de Wagner en République centrafricaine pour consolider sa position politique précaire. Cette information jette une lumière crue sur les dynamiques complexes et souvent sombres qui façonnent les relations entre les dirigeants politiques et les acteurs non étatiques. Cependant, une question préoccupante émerge de ces développements.

Cote d'Ivoire : Lutte contre l'insécurité - Les jeunes appelés à collaborer avec les autorités

Le ministre de la Communication et de l'Economie numérique, Amadou Coulibaly, a invité lors de la cérémonie de lancement de la phase 3 du Projet emploi-jeunes et développement des compétences (Pejedec), les jeunes de Tengrela à collaborer avec les autorités administratives et sécuritaires. « Je veux parler aux jeunes de Tengrela. Les forces de l'ordre doivent être vos alliés, le corps préfectoral doit être votre allié. Ces autorités sont les garants de la paix », a exprimé, le lundi 21 août, Amadou Coulibaly, au centre culturel de la localité. Il a demandé aux populations d'être des hommes de paix, de contribuer à la sécurité en collaborant avec le corps préfectoral et les forces de l'ordre. Faisant référence aux troubles récemment survenus dans la ville, Amadou Coulibaly a aussi demandé aux jeunes de la localité de ne pas se tromper d'adversaire, car le vrai combat, c'est contre le djihadisme qui sévit aux frontières. (Source : Aip)

Burkina Faso : Construction de la paix et la cohésion sociale à l'Est - Le président de l'Alt mobilise les religieux

Le président de l'Alt, Ousmane Bougouma, a échangé, vendredi 25 août 2023, à Fada N'Gourma, avec les leaders religieux sur leur contribution à la reconstruction de la paix et la cohésion sociale. L'Assemblée législative de transition (Alt) a bouclé sa tournée régionale. Pour la dernière étape, son président Ousmane Bougouma, à la tête d'une délégation composée de plusieurs députés de la Transition, s'est rendu, vendredi 25 août 2023, à Fada N'Gourma, pour rencontrer les leaders religieux. Reçu, tour à tour, par la Fédération des associations islamiques du Burkina (Faib), l'Eglise catholique et la Fédération des églises et missions évangéliques (Feme), le patron de l'Alt a prêché la paix, la cohésion sociale et le vivre-ensemble entre les communautés et sonné la mobilisation des notabilités religieuses dans la lutte contre le terrorisme, mais également pour la bonne marche de la Transition. (Source : aouaga.com)

Niger : Situation sociopolitique - Les fidèles musulmans prient pour une sortie favorable de la crise

Les fidèles musulmans de la ville de Niamey se sont réunis, dans l'après- midi du vendredi 25 août 2023 à la grande mosquée dite « mosquée Kadhafi » pour prier pour une sortie de crise au Niger. Cette prière qui a commencé après la prière des 16h heures (asr), dirigée par l'Iman de la grande mosquée de Niamey, Cheick Djibril Djermakoye Karanta, a vu la participation de plusieurs leaders religieux. « Les prières se poursuivront, plaise à Dieu parce que les oulémas ont décidé que chaque vendredi, les musulmans doivent se rencontrer ici au niveau de la grande mosquée de Khadafi de la ville de Niamey pour prier ensemble pour implorer une issue favorable à une sortie de cette crise et de ces sanctions inhumaines que la Cédéao a imposées à notre pays » a-t-il fait savoir avant d'appeler toutes les associations islamiques des huit régions du pays à continuer à prier pour le Niger et à ne pas se fatiguer tant « qu'on a pas eu de solution ».

Mali : Bonne marche de la transition - « Le tandem Assimi-Choguel a des difficultés à mener la transition à bon port»

La conférence des présidents de la Plateforme Espérance nouvelle « JIGIYA KURA » a rendu public, le 23 août 2023, un document de presse sur la marche de la transition au Mali depuis 2020. Selon ce regroupement de partis politiques, d'associations et d'organisations non gouvernementales, piloté par l'ancien ministre, Housseini Amion Guindo dit Poulo, les prix des denrées de première nécessité ont flambé et continuent de flamber et la population commence à s'impatienter. Sur le plan sécuritaire, la Plateforme JIGIYA KURA indique que le nombre de victimes continue de croître et le sang des Maliens continue de couler dans presque toutes les régions du Mali. « De toute évidence, le tandem « Assimi-Choguel» a des difficultés à mener la Transition à bon port avec l'architecture actuelle des instances dirigeantes de la Transition », révèle le document de presse de la conférence des présidents de la Plateforme Espérance nouvelle «JIGIYA KURA». (Source : abamako.com)

Guinée : Univers politique - Des bisbilles au sein des fédérations de l'Ufdg

Que se passe-t-il au sein des Fédérations de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (Ufdg) de l'Amérique du Nord ? Le 22 août dernier, les 14 fédérations (Atlanta, Boston, Brooklyn, Bronx, Chicago, Indiana, Manhattan, Memphis, Montréal Canada, Ohio, Queens, Toronto Canada, Vallée de Delaware, Washington DC), réaffirmaient dans une déclaration leur « adhésion totale aux décisions du Conseil politique consistant à la mise à l'écart des cadres qui, pour obtenir les faveurs des gouvernants, s'enrichir et assouvir leur soif de pouvoir ». Mieux, elles ont réitéré leur confiance à Cellou Dalein Diallo, le Président du parti, qui selon ces fédérations a été victime de « spoliation, d'injustices et de dénigrement de la part de la junte au pouvoir en Guinée ». Ce 26 août 2023, c'est un autre communiqué qui est tombé comme un cheveu dans la soupe, tendant à démentir le premier groupe. Et la cacophonie s'installe. Derrière ces bisbilles, il y a l'exclusion de Ousmane Gaoual Diallo qui compte conquérir le leadership de l'Ufdg. Les signataires du récent communiqué se présentent comme des « membres du bureau exécutif résidant aux États-Unis (Source : africaguinee.com)

Benin : Sécurité - Quatre terroristes mis hors d'état de nuire

Dans la région de Karimama, située à environ 750 km au nord de Cotonou, un groupe de terroristes a été neutralisé par les Forces de sécurité et de défense (Fds). L'intervention des Forces de Défense et de Sécurité a été déclenchée après la détection d'un groupe de terroristes dans leur périmètre de surveillance le vendredi dernier. Le bilan de l'opération est nettement en faveur des forces de sécurité. Les assaillants ont subi de lourdes pertes avec quatre personnes mises hors d'état de nuire. De plus, les FDS ont saisi un ensemble de matériels de guerre, contribuant ainsi à réduire la menace terroriste dans la région. Heureusement, aucune perte n'a été enregistrée du côté des forces de sécurité, témoignant de leur efficacité et de leur engagement à maintenir la sécurité dans la région. (Source : acotonou.com)

Maroc : 14ème édition des colonies de vacances de l'Agence Bayt Mal Al-Qods - La Princesse Lalla Hasnaa reçoit les enfants maqdessis

Sur ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, a reçu, samedi au Palais des Hôtes à Rabat, les enfants maqdessis participant à la 14ème édition des colonies de vacances organisées par l'Agence Bayt Mal Al-Qods. Placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, cette initiative de Bayt Mal Al Qods reflète le soutien constant de Sm le Roi, que Dieu Le préserve, à la ville Sainte et ses habitants. Elle vient fortifier l'action de l'Agence Bayt Mal Al-Qods, dédiée à soutenir la ville sainte d'Al Qods et ses habitants au moyen de multiples projets qui ont un impact conséquent sur les maqdessis, notamment les femmes, les enfants et les personnes en situation difficile. (Source : africaguinee.com)

Togo : Umoa - Lomé sollicite 25 milliards F Cfa

Deux semaines après avoir franchi le cap symbolique des 500 milliards F Cfa levés, le Togo est de retour sur le marché financier sous-régional. Le Trésor public a lancé depuis le 18 août dernier un nouvel appel d'offres, avec dans le viseur, 25 milliards F Cfa. L'opération, qui s'achevait le vendredi 25 août 2023, est une triple émission simultanée de bons et d'obligations, de maturités respectives de 1, 3 et 5 ans. Comme les précédentes, les ressources collectées serviront notamment à couvrir les besoins de financement du budget de l'Etat, gestion 2023. Pour rappel, depuis le début de l'année, le Togo a mobilisé 504 milliards Fcfa, sur une prévision annuelle de 574 milliards. (Source : alome.com)