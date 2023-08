Cote d'Ivoire: Autoroute Tiébissou-Bouaké - Confort et sécurité

L'axe Tiébissou-Bouaké est opérationnel depuis hier. Le vice-Président de la République, Tiémoko Meyliet Koné, a inauguré ce tronçon qui vient ainsi compléter la première section Yamoussoukro-Tiébissou, sur l'autoroute du nord, qui a été ouverte, le 16 décembre 2022. La deuxième personnalité du pays, devant la beauté de cette oeuvre architecturale, était très émue. Il dira, dans un immense bonheur, que cette section offrira un confort de voyage et de sécurité aux Ivoiriens et à tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. « (...) L'objectif visé est de doter la Côte d'Ivoire d'un réseau routier moderne, répondant aux meilleurs standards internationaux afin de faciliter les liaisons entre nos villes et rendre nos localités plus accessibles. Oui, nos populations doivent voyager autant que possible dans les meilleures conditions de confort et de sécurité », a-t-il expliqué.

Le vice-Président a fait savoir que sa réalisation traduit la vision et la volonté du Président de la République de bâtir la Côte d'Ivoire pour en faire un État qui compte dans le concert des nations.

Il a, par ailleurs, rappelé que le souci de développer le réseau routier ivoirien est une initiative du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, qui a lancé, en janvier 1975, les travaux de construction de l'autoroute du nord afin de relier dans un premier temps Abidjan à Yamoussoukro.

%

« Cette noble mission a été partiellement réalisée par la mise en service de la première section de l'autoroute reliant Abidjan à Singrobo. Il a fallu attendre bien plus tard pour que le Président de la République Alassane Ouattara procède à l'inauguration de la section Singrobo-Yamoussouko, le 11 décembre 2013. A cette occasion, le Président de la République avait annoncé sa ferme détermination à poursuivre la construction de l'autoroute du nord jusqu'aux frontières avec le Burkina Faso et le Mali. C'est ainsi que le 16 décembre 2022 à Tiébissou, j'ai procédé, en son nom, à l'inauguration de la section Yamoussoukro-Tiébissou, longue de 36 km. Aujourd'hui, à peine 10 mois plus tard, je me retrouve ici à Bouaké, toujours en son nom, pour inaugurer la section Tiébissou-Bouaké, longue de 96 km », a-t-il porté à la connaissance de l'assistance. S'adressant aux populations, il a déclaré que cette route qui sera mise à leur disposition est un instrument dont elles doivent prendre grand soin. Elle permettra de développer les échanges entre les régions de la Côte d'Ivoire et les pays de l'hinterland. Cet outil, a-t-il ajouté, facilitera également le mouvement des biens et des personnes. Et constituera, à cet effet, un puissant accélérateur de développement des villes ivoiriennes.

« La dynamique actuelle de développement de notre pays n'aura pas été possible sans le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale qui règne entre les fils et filles de la Côte d'Ivoire », a-t-il fait remarquer.

Avant d'appeler les uns et les autres à ne ménager aucun effort pour préserver cette atmosphère de vivre- ensemble et d'unité, gage d'une Côte d'Ivoire à la fois solidaire et prospère.