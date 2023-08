Ile Maurice: Ressources - L'état de nos réservoirs à l'approche de l'été

Les données ont atterri dans notre boîte mail le vendredi 25 août. Elles émanent du ministère des Services publics/de la Water Resources Unit. Et concernent le taux de remplissage de nos réservoirs. Il faut dire qu'à l'approche de la période estivale à Maurice, qui survient vers la mi-septembre, une préoccupation persistante se profile : la menace des réservoirs vides et des robinets à sec, un défi que le pays affronte année après année. Alors que les températures augmentent au niveau mondial, que le climat perd le nord, la ressource vitale qu'est l'or bleu devient plus précieuse que jamais. La sècheresse, phénomène récurrent, s'installe, mettant à l'épreuve les infrastructures hydriques et incitant chacun à adopter des mesures de préservation.

Cette réalité locale trouve écho dans de nombreuses régions du globe, où la sécheresse sévit de manière alarmante. Les pénuries d'eau touchent de vastes étendues, mettant en lumière le besoin urgent de repenser notre relation à cette ressource essentielle. Le phénomène de l'ère de l'ébullition devient plus qu'une simple métaphore, il symbolise l'urgence de réagir face à la raréfaction de l'eau et aux conséquences croissantes du changement climatique. Et chaque goutte compte...