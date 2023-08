Afrique de l'Est: JIOI 2023 / Tennis de table - Deux victoires pour les Mauriciennes

La première journée de compétition en tennis de table a finalement eu lieu hier matin à Madagascar, une solution ayant été trouvée concernant le cas des expatriés malgaches. Maurice a, pour sa part, réussi son entrée en lice dans la compétition par équipes chez les dames. Les pongistes mauriciennes ont remporté leurs deux premiers matches de la ligue à cinq pays et retrouvent les Maldives et la Réunion ce dimanche 27 août.

Alors que le doute planait encore sur la participation de trois expatriés malgaches, le Conseil international des Jeux (CIJ) a finalement tranché en faveur des cinq nations qui avaient protesté contre les pongistes venus représenter Madagascar. En effet, outre Maurice et la Réunion, les Maldives, les Comores et les Seychelles avaient signé une pétition pour que l'éligibilité de ces pongistes, ayant déjà représenté la France par le passé, soit revue.

Il nous revient que Madagascar devait fournir des documents spécifiques, soit les originaux de leurs passeports et de leurs licences au CIJ hier matin entre 10 heures et midi. Au cas contraire, Antoine Razafinarivo, Hanitra Karen Raharimanana et Fabio Rakotoarimanana, le champion d'Afrique zone Est et médaillé d'argent aux Jeux de la Francophonie, risquaient la suspension. La fédération malgache n'ayant pu soumettre ces documents pouvant démontrer leur éligibilité, le CIJ n'a eu d'autre choix que de ne pas les autoriser à prendre part à la compétition.

Pour Rajessen Desscann, président de l'Association mauricienne de tennis de table : «Il ne s'agissait pas de méchanceté vis-à-vis de Madagascar qui accueille cet événement. Nous nous sommes efforcés de suivre le règlement mis en place par le CIJ et qui s'applique à tout le monde. Pour les pongistes mauriciens, nous y avons veillé depuis plus d'un an pour que tous soient éligibles. Maintenant, nous pourrons dire que nous aurons une compétition équitable», fait-il ressortir.

Le coup d'envoi fut donc donné hier matin. Les pongistes mauriciennes ont démarré sur la meilleure note qui soit en s'imposant sur les Seychelles sur le score de 3-1. Elles sont parvenues à battre Madagascar sur le score de 3-0 lors de leur deuxième match. Elles affronteront les Réunionnaises pour leur dernier match dans cette ligue cet après-midi, tandis que la finale se disputera lorsqu'elles croiseront le fer face aux Maldiviennes.

Chez les hommes, les pongistes mauriciens se sont inclinés lors de leur premier match face à Madagascar sur le score de 3-1. L'équipe masculine mauricienne a enchaîné avec sa première victoire dans le groupe 2 en battant les Comores (3-0). Dans la nuit d'hier, les Mauriciens affrontaient les Maldives pour une place en demi-finales.