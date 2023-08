Ile Maurice: C'était il y a quatre ans...Jeux des îles à Maurice - Souvenirs de la ferveur rouz-blé-zonn-ver

Les JIOI ont été endeuillés vendredi par la tragique bousculade survenue au stade Barea, à Antananarive, Madagascar, lors de la cérémonie d'ouverture. Avant cela, les îles voisines s'apprêtaient à célébrer cet événement sportif qui réveille la fibre patriotique notamment chez les Mauriciens. On se souvient encore de la ferveur magique qui avait animé tout le pays il y a quatre ans, lorsque les jeux étaient organisés chez nous. Certains s'en souviennent encore... Merci de noter que ces entretiens ont été réalisés avant le drame qui a eu lieu dans la Grande île avant-hier.

Dinash Roy Bundhoo : «Les précédents JIOI qui ont eu lieu à Maurice en 2019 étaient mémorables et ont suscité beaucoup d'enthousiasme. Ces jeux ont été l'occasion de voir des performances sportives exceptionnelles et de partager des moments de fierté pour les pays participants et surtout le nôtre. Bien sûr, je vais suivre avec beaucoup d'enthousiasme le parcours de la sélection mauricienne. Les JIOI offrent également aux athlètes l'opportunité de représenter leur pays et de se mesurer aux meilleurs sportifs de la région. Cela crée un esprit de compétition sain et favorise l'échange culturel entre les nations participantes. C'est une véritable célébration du sport et de la camaraderie entre les pays de l'océan Indien. Bon courage aux athlètes mauriciens et vive l'île Maurice !»

%

Arun Ghusham : «Comme beaucoup de Mauriciens, je vais suivre cet événement très attendu de près. Je pense que nos athlètes vont encore briller. Un événement qui survient tous les quatre ans, c'est une occasion à ne pas rater. En 2019, Maurice a remporté un grand nombre de médailles d'or, marquant un moment de gloire. J'espère que le tableau des médailles sera encore plus garni. Allez Maurice !»

Ameeksha Dilchand : «C'est une occasion extraordinaire pour notre île de se distinguer sur la scène sportive régionale. Je suis véritablement impressionnée par la qualité de nos athlètes locaux. Au fil des ans, nous avons vu une montée en puissance de leurs performances. Cela démontre leur dévouement et leur travail acharné. Ce qui est encore plus inspirant, c'est l'esprit sportif qui règne lors de ces jeux. Nos athlètes incarnent les valeurs de fair-play, de respect et de compétition loyale, ce qui rehausse la réputation de Maurice dans le monde sportif. Bien sûr, je regarderai les jeux. Je suis en mode télétravail, ce qui me donne plus de temps pour m'y consacrer.»

Nicholas Veilleuse : «Je pense que les athlètes se sont bien préparés. En ce qui concerne les souvenirs de 2019, la médaille d'or remportée par mon cousin, Samuel Veilleuse, après plus de 40 ans, au 800 mètres, demeure le meilleur pour moi jusqu'à présent. D'ailleurs, il est déjà à Madagascar pour sa deuxième participation. Je vais également suivre assidûment le football, la boxe et l'athlétisme à la télévision.»

Yash Ramchurn : «Peu importe la performance d'un gouvernement, d'un ministère ou d'un ministre, s'il y a quelque chose qui ramène de la joie dans le coeur de tous les Mauriciens et qui les rassemble patriotiquement, ce sont nos athlètes et les compétitions internationales. La belle performance de nos sportifs en 2019 est toujours aussi présente dans ma mémoire. Je suis de très près les JIOI depuis 17 ans et j'ai moi-même à plusieurs reprises fait partie de la délégation mauricienne qui a assisté les athlètes dans leur préparation et pendant les jeux. Malheureusement, cette fois-ci je ne fais pas partie de la délégation, mais cela ne m'empêche pas de suivre leur évolution et de les soutenir de tout coeur, ainsi que notre drapeau. Allez Maurice !»

Vashish Bijloll : «Je tiens à féliciter tous nos athlètes qui vont représenter notre drapeau à Madagascar. Je leur souhaite bonne chance et je veux qu'ils sachent que tous les Mauriciens sont derrière eux. Oui, je vais suivre les épreuves sur les réseaux sociaux principalement. Le souvenir de 2019 est encore un peu amer, je dois l'admettre. Perdre en finale en ratant les cinq tirs au but au foot ! Nous aurions dû remporter l'or! J'espère que cette fois-ci sera la bonne pour le Club-M. Allez Maurice !»